６月以降日本代表招集なしの29歳FW、イングランドで２戦連発の今季６点目！現地メディアは驚異の“９点評価”で絶賛「素晴らしいパフォーマンスだ」
２試合連続となるゴールで、勝利を大きく引き寄せた。
チャンピオンシップ（イングランド２部）のブラックバーンに所属する大橋祐紀は12月20日、第22節のミルウォール戦で先発出場し、終了間際までプレーして今季６点目となるゴールをあげている。
立ち上がりにチームが均衡を破り、１点リードで迎えた前半終了間際、大橋は労を惜しまない動きから追加点を奪った。味方のスローインが相手守備陣の連係ミスを誘発。詰めていた大橋は、がら空きとなったゴールにボールを押し込んだ。
大橋はポーツマス戦に続く２試合連続ゴール。良い時間帯にリードを広げたチームは、そのまま逃げ切って２−０と勝利。６試合ぶりに白星を手に入れた。
『Lancashire Telegraph』は採点記事で大橋にチーム最高の９点をつけ、「素晴らしいパフォーマンスだった」と賛辞を寄せている。
「継続的にプレスをかけ、相手DFをやりづらくさせた。その走りだけでも押し込んでのゴールにふさわしかった」
今年の６月以降は日本代表に招集されていない29歳が、猛アピールを続けている。
なお、森下龍矢は大橋とともに先発出場し、66分までプレー。Lancashire Telegraphは７点をつけた。
「特にマシュー・リザーランドと連係していた最初の20分間、スペースの間で輝いていた」
ブラックバーンは次節、26日にミドルスブラと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手DFがまさか！日本代表FWの今季６点目
チャンピオンシップ（イングランド２部）のブラックバーンに所属する大橋祐紀は12月20日、第22節のミルウォール戦で先発出場し、終了間際までプレーして今季６点目となるゴールをあげている。
立ち上がりにチームが均衡を破り、１点リードで迎えた前半終了間際、大橋は労を惜しまない動きから追加点を奪った。味方のスローインが相手守備陣の連係ミスを誘発。詰めていた大橋は、がら空きとなったゴールにボールを押し込んだ。
『Lancashire Telegraph』は採点記事で大橋にチーム最高の９点をつけ、「素晴らしいパフォーマンスだった」と賛辞を寄せている。
「継続的にプレスをかけ、相手DFをやりづらくさせた。その走りだけでも押し込んでのゴールにふさわしかった」
今年の６月以降は日本代表に招集されていない29歳が、猛アピールを続けている。
なお、森下龍矢は大橋とともに先発出場し、66分までプレー。Lancashire Telegraphは７点をつけた。
「特にマシュー・リザーランドと連係していた最初の20分間、スペースの間で輝いていた」
ブラックバーンは次節、26日にミドルスブラと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手DFがまさか！日本代表FWの今季６点目