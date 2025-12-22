相手のミスを突いてネットを揺らした大橋。(C)Getty Images

　２試合連続となるゴールで、勝利を大きく引き寄せた。

　チャンピオンシップ（イングランド２部）のブラックバーンに所属する大橋祐紀は12月20日、第22節のミルウォール戦で先発出場し、終了間際までプレーして今季６点目となるゴールをあげている。

　立ち上がりにチームが均衡を破り、１点リードで迎えた前半終了間際、大橋は労を惜しまない動きから追加点を奪った。味方のスローインが相手守備陣の連係ミスを誘発。詰めていた大橋は、がら空きとなったゴールにボールを押し込んだ。

　大橋はポーツマス戦に続く２試合連続ゴール。良い時間帯にリードを広げたチームは、そのまま逃げ切って２−０と勝利。６試合ぶりに白星を手に入れた。

『Lancashire Telegraph』は採点記事で大橋にチーム最高の９点をつけ、「素晴らしいパフォーマンスだった」と賛辞を寄せている。

「継続的にプレスをかけ、相手DFをやりづらくさせた。その走りだけでも押し込んでのゴールにふさわしかった」
 
　今年の６月以降は日本代表に招集されていない29歳が、猛アピールを続けている。

　なお、森下龍矢は大橋とともに先発出場し、66分までプレー。Lancashire Telegraphは７点をつけた。

「特にマシュー・リザーランドと連係していた最初の20分間、スペースの間で輝いていた」

　ブラックバーンは次節、26日にミドルスブラと対戦する。

