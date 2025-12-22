　22日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万220枚だった。うちプットの出来高が6619枚と、コールの3601枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の551枚（144円安105円）。コールの出来高トップは5万2000円の412枚（100円高286円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　53　　　-1　　　 1　　61000　
　　13　　　 0　　　 2　　60000　
　　14　　　 0　　　 3　　59000　
　　 7　　　 0　　　 3　　58500　
　 110　　　 0　　　 4　　58000　
　　15　　　-1　　　 4　　57500　
　 331　　　-1　　　 5　　57000　
　　60　　　 0　　　 7　　56500　
　 189　　　 0　　　10　　56000　
　　83　　　 0　　　14　　55500　
　 350　　　+4　　　20　　55000　
　　73　　　+8　　　32　　54500　
　　 3　　　+6　　　40　　54375　
　　28　　 +10　　　42　　54250　
　　 3　　　　　　　45　　54125　
　 407　　 +14　　　48　　54000　
　　 2　　 +18　　　65　　53875　
　　20　　 +20　　　66　　53750　
　　 1　　 +19　　　75　　53625　
　 153　　 +23　　　80　　53500　
　　 2　　 +25　　　94　　53375　
　　19　　 +26　　　95　　53250　
　 348　　 +45　　 125　　53000　
　　 3　　 +34　　 131　　52875　
　　65　　 +40　　 149　　52750　
　　14　　 +47　　 165　　52625　
　 137　　 +70　　 187　　52500　
　　13　　 +53　　 200　　52375　
　　63　　 +64　　 227　　52250　
　　16　　 +79　　 260　　52125　
　 412　　+100　　 286　　52000　
　　 6　　 +95　　 305　　51875　
　　49　　+131　　 355　　51750　
　　13　　+124　　 380　　51625　
　　92　　+153　　 420　　51500　　1545 　　　　　　　 4　
　 140　　+165　　 500　　51250　
　　 7　　+125　　 525　　51125　
　 101　　+205　　 595　　51000　　1210 　　-635　　　 4　
　　47　　+190　　 645　　50875　
　　15　　+205　　 695　　50750　
　　 6　　　　　　 765　　50625　
　　83　　+245　　 835　　50500　　 900 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 875 　　　　　　　 7　
　　 5　　+315　　 940　　50250　　 820 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 740 　　-865　　　14　
　　19　　+355　　1150　　50000　　 685 　　-505　　 298　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 600 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 590 　　-390　　　 5　
　　 6　　+550　　1590　　49500　　 530 　　-450　　　93　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 515 　　-375　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 480 　　-465　　　26　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 450 　　-355　　　 6　
　　 5　　+455　　1820　　49000　　 400 　　-440　　 407　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 395 　　-325　　　88　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 375 　　-300　　　20　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 355 　　-330　　　13　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 310 　　-310　　 214　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 310 　　-255　　　 8　