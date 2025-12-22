日経225オプション1月限（22日日中） 4万6000円プットが出来高最多551枚
22日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万220枚だった。うちプットの出来高が6619枚と、コールの3601枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の551枚（144円安105円）。コールの出来高トップは5万2000円の412枚（100円高286円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
53 -1 1 61000
13 0 2 60000
14 0 3 59000
7 0 3 58500
110 0 4 58000
15 -1 4 57500
331 -1 5 57000
60 0 7 56500
189 0 10 56000
83 0 14 55500
350 +4 20 55000
73 +8 32 54500
3 +6 40 54375
28 +10 42 54250
3 45 54125
407 +14 48 54000
2 +18 65 53875
20 +20 66 53750
1 +19 75 53625
153 +23 80 53500
2 +25 94 53375
19 +26 95 53250
348 +45 125 53000
3 +34 131 52875
65 +40 149 52750
14 +47 165 52625
137 +70 187 52500
13 +53 200 52375
63 +64 227 52250
16 +79 260 52125
412 +100 286 52000
6 +95 305 51875
49 +131 355 51750
13 +124 380 51625
92 +153 420 51500 1545 4
140 +165 500 51250
7 +125 525 51125
101 +205 595 51000 1210 -635 4
47 +190 645 50875
15 +205 695 50750
6 765 50625
83 +245 835 50500 900 50
50375 875 7
5 +315 940 50250 820 14
50125 740 -865 14
19 +355 1150 50000 685 -505 298
49750 600 14
49625 590 -390 5
6 +550 1590 49500 530 -450 93
49375 515 -375 5
49250 480 -465 26
49125 450 -355 6
5 +455 1820 49000 400 -440 407
48875 395 -325 88
48750 375 -300 20
48625 355 -330 13
48500 310 -310 214
48375 310 -255 8
