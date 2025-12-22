　22日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1285枚だった。うちプットの出来高が798枚と、コールの487枚を上回った。プットの出来高トップは1万2000円の90枚（変わらず2円）。コールの出来高トップは5万5000円の61枚（53円高245円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　70000　
　　 1　　　　　　　 4　　65000　
　　 1　　　　　　　 6　　64000　
　　 4　　　 0　　　 8　　63000　
　　57　　　+2　　　11　　62000　
　　42　　　+4　　　18　　61000　
　　25　　　+5　　　25　　60000　
　　12　　　+9　　　41　　59000　
　　11　　 +10　　　58　　58000　
　　55　　 +22　　　94　　57000　
　　29　　 +24　　 122　　56500　
　　33　　 +43　　 162　　56000　
　　14　　 +48　　 200　　55500　
　　61　　 +53　　 245　　55000　
　　 8　　 +87　　 315　　54500　
　　 1　　　　　　 380　　54250　
　　12　　 +90　　 390　　54000　
　　 2　　　　　　 435　　53750　
　　 6　　　　　　 510　　53500　
　　10　　+145　　 565　　53250　
　　39　　+130　　 595　　53000　
　　10　　+205　　 775　　52500　
　　12　　+175　　 890　　52000　
　　 5　　　　　　1005　　51750　
　　15　　　　　　1075　　51500　　2185 　　-680　　　 5　
　　17　　+280　　1295　　51000　
　　 1　　+375　　1575　　50500　　1650 　　-780　　　 3　
　　 2　　+375　　1695　　50375　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1505 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1415 　　-470　　　 8　
　　 1　　　　　　2570　　49000　　1065 　　-415　　　32　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 910 　　-410　　　24　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 810 　　-275　　　41　
　　　　　　　　　　　　　47875　　 785 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 700 　　-280　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 660 　　-300　　　11　
　　　　　　　　　　　　　47125　　 630 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 615 　　-285　　　35　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 530 　　-360　　　11　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 460 　　-170　　　15　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 400 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 360 　　-145　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 335 　　-160　　　22　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 315 　　-255　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 290 　　 -95　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 245 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 231 　　-114　　　10　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 190 　　 -75　　　21　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 180 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 169 　　 -78　　　16　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 161 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 155 　　 -67　　　21　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 149 　　　　　　　16　