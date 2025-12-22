日経225オプション2月限（22日日中） 1万2000円プットが出来高最多90枚
22日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1285枚だった。うちプットの出来高が798枚と、コールの487枚を上回った。プットの出来高トップは1万2000円の90枚（変わらず2円）。コールの出来高トップは5万5000円の61枚（53円高245円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 70000
1 4 65000
1 6 64000
4 0 8 63000
57 +2 11 62000
42 +4 18 61000
25 +5 25 60000
12 +9 41 59000
11 +10 58 58000
55 +22 94 57000
29 +24 122 56500
33 +43 162 56000
14 +48 200 55500
61 +53 245 55000
8 +87 315 54500
1 380 54250
12 +90 390 54000
2 435 53750
6 510 53500
10 +145 565 53250
39 +130 595 53000
10 +205 775 52500
12 +175 890 52000
5 1005 51750
15 1075 51500 2185 -680 5
17 +280 1295 51000
1 +375 1575 50500 1650 -780 3
2 +375 1695 50375
50250 1505 3
50000 1415 -470 8
1 2570 49000 1065 -415 32
48500 910 -410 24
48000 810 -275 41
47875 785 1
47500 700 -280 6
47250 660 -300 11
47125 630 9
47000 615 -285 35
46500 530 -360 11
46000 460 -170 15
45500 400 50
45000 360 -145 1
44750 335 -160 22
44500 315 -255 3
44000 290 -95 9
43250 245 1
43000 231 -114 10
42000 190 -75 21
41750 180 7
41500 169 -78 16
41250 161 7
41000 155 -67 21
40750 149 16
