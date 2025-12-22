日経225オプション3月限（22日日中） 3万7500円プットが出来高最多25枚
22日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は131枚だった。うちプットの出来高が126枚と、コールの5枚を上回った。プットの出来高トップは3万7500円の25枚（174円）。コールの出来高トップは6万1000円の2枚（11円高55円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 11 67000
2 +11 55 61000
1 75 60000
1 +120 480 55000
54000 4200 2
51000 2280 1
47000 910 1
44000 485 2
40000 235 -62 4
37500 174 25
35000 123 -21 1
33000 93 20
22000 23 20
20000 18 -1 10
16000 8 2
14000 14 10
12000 6 +1 11
10000 3 -2 17
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 11 67000
2 +11 55 61000
1 75 60000
1 +120 480 55000
54000 4200 2
51000 2280 1
47000 910 1
44000 485 2
40000 235 -62 4
37500 174 25
35000 123 -21 1
33000 93 20
22000 23 20
20000 18 -1 10
16000 8 2
14000 14 10
12000 6 +1 11
10000 3 -2 17
株探ニュース