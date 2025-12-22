　22日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は131枚だった。うちプットの出来高が126枚と、コールの5枚を上回った。プットの出来高トップは3万7500円の25枚（174円）。コールの出来高トップは6万1000円の2枚（11円高55円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　11　　67000　
　　 2　　 +11　　　55　　61000　
　　 1　　　　　　　75　　60000　
　　 1　　+120　　 480　　55000　
　　　　　　　　　　　　　54000　　4200 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　2280 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 910 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 485 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 235 　　 -62　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 174 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 123 　　 -21　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　93 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　23 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　18 　　　-1　　　10　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 8 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　14 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 6 　　　+1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　-2　　　17　


株探ニュース