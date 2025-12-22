欧州でクルーズ船に乗り込んだ中国人女性が行方不明になっている。新京報など複数の中国メディアが22日に報じた。

行方不明になっているのは董秦（ドン・チン）さん。董さんは今月10日にスペインのマジョルカ島から一人で地中海クルーズ船に乗り込んだ。船は12日にフランス・マルセイユに寄港し、15日にマジョルカ島に戻る日程だった。

報道によると、董さんは船がマルセイユを出港した後に行方が分からなくなった。マルセイユで下船した記録はなく、出港の約2時間後の12日午後7時48分に友人と連絡したのを最後に消息が途絶えた。



航行中に海に転落したかどうかは不明だといい、現在、関係機関が調査を行っている。なお、董さんはドイツで生活していたといい、中国駐ドイツ大使館の職員は「本人が行方不明になっていることを確認し、対応を進めている」とコメントした。董さんの母親は現地に向かうためビザの手続きを行っている。

中国のネットユーザーからは「恐ろしすぎる」「密入国かそれとも…」「足を滑らせて海に転落した可能性が高いと思う」「海に転落してたら探しようがないな」「欧州は犯罪率が高い。たぶん船内で事件に巻き込まれたんだろう」「十中八九、物理的に消されたな」「海外で一人で出歩くのは危険、特に女性は」「こういう旅行には一人で行かない方がいい」「とにかく早く見つかってほしい」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）