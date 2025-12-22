【紅白】松任谷由実、特別企画で出場が発表 3年ぶり7回目、楽曲発表…「さらに」と予告【コメント】
NHKは22日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に松任谷由実（71）が特別企画で出場すると発表した。松任谷の『紅白』出場は、3年ぶり7回目。
松任谷は、1972年に「荒井由実」としてデビュー。ユーミンの愛称で親しまれ、「ひこうき雲」「やさしさに包まれたなら」「守ってあげたい」「春よ、来い」など、時代を超えて愛され続ける名曲の数々を生み出してきた。
今年は、荒井由実時代から現在に至るまでの膨大な歌声をAIに学習させ、アルバムを制作。若い頃のユーミンの歌声と今のユーミンの歌声を重ね合わせる前例のない作品が大きな話題となった。
『紅白』では、同アルバムにも収録された「天までとどけ」を披露する。
NHKは「“荒井由実”を想起させる、新しくも懐かしい、ノスタルジックな雰囲気の楽曲です」と紹介し、「さらに“荒井由実”時代に発表した、ユーミンの原点とも言える1曲も特別に披露する予定です。今年の紅白歌合戦のテーマは『つなぐ、つながる、大みそか。』時代をつなぎ続けるユーミンの歌声が、人々の心をつないでいく特別なステージ。ご期待ください」と呼びかけた。
■松任谷由実 コメント
放送100年、心からおめでとうございます。
おおよそ50年前当時、日本の芸能界の本流から遠く離れた場所に足を踏み入れた自分が、このメモリアルな紅白歌合戦に出演させていただく日が来るなんて、、正に、（夢のような事実）です。 光栄と感謝の気持ちで、ステージに立ちたいと思います。
