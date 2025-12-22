“ぐっさん”山口智充、異国感ただよう雰囲気のトヨタ・愛車を公開「車で大阪へ向かう」「やっぱりいいなぁ」
「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が22日、自身のインスタグラムを更新。サービスエリアで撮影した異国感ただようトヨタの愛車を公開した。
【写真】青空＆ヤシの木を背景に異国感ただよう、“ぐっさん”山口智充の愛車 ※3枚目
山口は「まだ寝静まった町を抜けて、車で大阪へ向かう 途中のサービスエリアで、ゆっくり明けていく空を見ながら大きく深呼吸。平日、早朝のサービスエリアは人も少なくのんびりしてるから大好き！朝陽が差し込みはじめたカフェレストランでモーニング！ コーヒーおかわり無料はかなり嬉しい」とコメントし、大阪まで車で移動したことを明かし、サービスエリアでの朝食や朝焼けショットを披露している。
さらに「車移動、やっぱりいいなぁ」とつづり、青空とヤシの木を背景に、白い愛車のトヨタ・コンフォートをアップ。愛車の周りに見える景色が異国感をただよわせ、愛車の魅力をより一層際立てていた。
