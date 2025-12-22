『乙女怪獣キャラメリゼ』アニメ化で来年放送 PV解禁で豪華なメインキャスト発表！制作はライデンフィルム
漫画『乙女怪獣キャラメリゼ』がテレビアニメ化され、2026年にTBS、BS11にて放送されることが発表された。あわせてティザービジュアル＆PV、メインスタッフ＆キャスト情報が公開された。
【動画】登場キャラ多すぎ！公開された『乙女怪獣キャラメリゼ』アニメPV
原作『乙女怪獣キャラメリゼ』は、2018年から「月刊コミックアライ」で連載中。原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵(クロエ)は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をする。【王道少女漫画】でありながら、少女の恋心が高ぶった瞬間…突如東京に現れる【大怪獣ハルゴン】、少女漫画の常識を覆す【史上最大のラブコメ漫画】作品。ティザーPVでは、クロエの不器用な可愛さ、突如出現した大怪獣ハルゴンのCG描写、見ごたえあるアクションが見どころとなっている。
■キャスト
赤石黒絵：千賀光莉
南新汰 ：梶田大嗣
友里真夏：関根明良
河野来夢：白石晴香
赤石凛子：三石琴乃
響野光太郎：小西克幸
ジャンボキング：松井恵理子
■スタッフ
原作：蒼木スピカ『乙女怪獣キャラメリゼ』(KADOKAWA「月刊コミックアライブ」連載)
監督：大峰輝之
シリーズ構成：綾奈ゆにこ
キャラクターデザイン：中山見都美（NUT）
プロデュース：グッドスマイルフィルム
アニメーション制作：ライデンフィルム
