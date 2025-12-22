橋本環奈、壮大なスケールの“学校かくれんぼ”に驚き「月９の制作費よりかかっているかも!?」
2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00※初回30分拡大）に出演する主演の橋本環奈、共演の向井理、宮世琉弥が31日放送の『新しいカギ 年またぎスペシャル』に出演する。
【写真】何があった!?…金髪＆包帯姿の橋本環奈
今回は午後6時〜7時に『新しいカギ カギダンススタジアム 直前スペシャル』（※関東ローカル）、午後7時〜10時に『新しいカギ カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦』、午後10時〜午前0時45分に『新しいカギ 年またぎスペシャル』の3本立てとなり、初の年またぎ放送となる。
カギメンバーが学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」。初参戦の橋本、宮世、２度目の参戦となる向井を迎えて、カギチーム9人は石川県金沢市にある星稜中学校・高等学校の生徒たち1700人と年越しで対戦する。通常は２ステージ各10分で計20分だが、今回は特別ルールとして、３ステージ各10分で計30分隠れる。２ステージ隠れ切らないと、“年越しかくれんぼ”できない。果たして９人中、何人が“年越しかくれんぼ”まで隠れ切ることができるのか。
さらに、『大阪・関西万博』公式キャラクター・ミャクミャクも登場。ミャクミャクに託される特別ミッションとは。
◆橋本環奈
「明るくて活気あふれる星稜中・高校の生徒の皆さんが一生懸命探してくださって。元気で爽やかな生徒さんたちとかくれんぼできて楽しかったです。月9の1話より制作費がかかっているんじゃないか!?と思うくらい（笑）、“年越しかくれんぼ”ならではの壮大な隠れ場所を用意していただきました。“隠れ切って、年を越せるのか？”とドキドキしながら楽しんでご覧いただけると思います。今年いちばん活躍したと言っても過言ではないミャクミャクも登場します。ぜひ、ご覧下さい！」
◆向井理
「美術さんこだわりの隠れ場所に、“これは見つからないぞ”と自信をもって参加しました。前回も手が込んでいましたが、今回も精巧なセットが組まれていて感動しました。今回は10分多いので、より見つからないような工夫が凝らされています。とても見応えのある“かくれんぼ”になっていますので、ご覧いただけたらうれしいです」
◆宮世琉弥
「初参戦だったのですが、セットがすばらしく“美術さんすごい！”と驚きました。隠れてみると、狭い場所で固まっていたので、まるで体幹トレーニングをしているようでした（笑）。生徒さんの声がしたり、ドンドンとたたかれたり…ドキドキでした。“年越しかくれんぼ”ということでスペシャルな要素がたっぷりつめこまれていますので、ご期待いただけたらと思います」
