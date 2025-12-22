山下美月、年末年始に「プチ大感謝祭2025」実施 クリスマスイブには2つの生配信決定
元乃木坂46のメンバーで俳優の山下美月が、自身の公式スマホアプリ「山下美月メッセージ」にて、年末年始に「山下美月プチ大感謝祭2025」と題したキャンペーンを実施することを発表した。
12月24日のクリスマスイブには、インスタライブと「山下美月メッセージ」のアプリ購読者限定生配信の2つの生配信をするほか、24・25日の2日間にわたり、「山下美月メッセージ」を初めて購読する人を対象に1週間無料購読トライアルキャンペーンを実施する。1週間無料購読トライアルでも、クリスマスイブの限定生配信を観ることができる。
さらに、クリスマスイブの購読者限定生配信内で、『山下美月プチ大感謝祭 2025』お正月のシークレット企画を発表する予定となっている。
【山下美月プチ大感謝祭2025】
（1）クリスマスイブ（12月24日）にインスタライブ＆アプリ購読者限定生配信
（2）クリスマス限定 山下美月メッセージ1週間無料購読トライアルキャンペーン実施
（3）お正月のシークレット企画（クリスマスイブのアプリ購読者限定生配信で発表）
