22日（月）に男子世界クラブ選手権の全日程が終了し個人賞が発表された。

12月16日（火）から22日（日）にかけて、ブラジルのベレンで開催された2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場。日本からは、大阪ブルテオンが出場し日本勢で初となる決勝進出を果たし、日本代表キャプテンの石川祐希が所属するペルージャと対戦し激闘の末、ペルージャがストレートで大阪Ｂを下し2大会ぶり3度目の優勝を飾った。

今大会のMVPは、優勝したペルージャからセッターのシモーネ・ジャネッリが受賞。ベストディガーには大阪Ｂの山本智大が66.67%と高い成功率を誇り1位に。ベストセッターでは1位のジャネッリに続き、アントワーヌ・ブリザールが2位に入り、ベストスコアラーとベストサーバーではミゲル・ロペスが3位となった。

また、ドリームチームにはペルージャからセッターのシモーネ・ジャネッリ、オポジットのワシム・ベンタラ、ミドルブロッカーのアグスティン・ロセルとセバスティアン・ソレの4名が選出される中、大阪Ｂからリベロの山本とアウトサイドヒッターのミゲル・ロペスがザビエルチェのアーロン・ラッセルと共に選出された。

■男子世界クラブ選手権ドリームチーム



【MVP・最優秀セッター】

シモーネ・ジャネッリ（ペルージャ)



【最優秀オポジット】

ワシム・ベンタラ (ペルージャ)



【最優秀アウトサイドヒッター】

ミゲル・ロペス (大阪Ｂ)

アーロン・ラッセル (ザビエルチェ)



【最優秀ミドルブロッカー】

アグスティン・ロセル (ペルージャ)

セバスティアン・ソレ ペルージャ)



【最優秀リベロ】

山本智大 (大阪Ｂ)

