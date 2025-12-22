世界クラブ選手権のドリームチームに大阪Ｂの山本智大とミゲル・ロペスが選出！
22日（月）に男子世界クラブ選手権の全日程が終了し個人賞が発表された。
12月16日（火）から22日（日）にかけて、ブラジルのベレンで開催された2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場。日本からは、大阪ブルテオンが出場し日本勢で初となる決勝進出を果たし、日本代表キャプテンの石川祐希が所属するペルージャと対戦し激闘の末、ペルージャがストレートで大阪Ｂを下し2大会ぶり3度目の優勝を飾った。
今大会のMVPは、優勝したペルージャからセッターのシモーネ・ジャネッリが受賞。ベストディガーには大阪Ｂの山本智大が66.67%と高い成功率を誇り1位に。ベストセッターでは1位のジャネッリに続き、アントワーヌ・ブリザールが2位に入り、ベストスコアラーとベストサーバーではミゲル・ロペスが3位となった。
また、ドリームチームにはペルージャからセッターのシモーネ・ジャネッリ、オポジットのワシム・ベンタラ、ミドルブロッカーのアグスティン・ロセルとセバスティアン・ソレの4名が選出される中、大阪Ｂからリベロの山本とアウトサイドヒッターのミゲル・ロペスがザビエルチェのアーロン・ラッセルと共に選出された。
■男子世界クラブ選手権ドリームチーム
【MVP・最優秀セッター】
シモーネ・ジャネッリ（ペルージャ)
【最優秀オポジット】
ワシム・ベンタラ (ペルージャ)
【最優秀アウトサイドヒッター】
ミゲル・ロペス (大阪Ｂ)
アーロン・ラッセル (ザビエルチェ)
【最優秀ミドルブロッカー】
アグスティン・ロセル (ペルージャ)
セバスティアン・ソレ ペルージャ)
【最優秀リベロ】
山本智大 (大阪Ｂ)
