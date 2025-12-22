チョコプラ長田、664.5万円のトヨタ“名車”を即決購入 1300万円『LEXUS GX』購入報告からわずか4ヶ月 シソンヌ長谷川「買いすぎだよ！」
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、1日に更新された、お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）とのYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』に出演。以前、購入を報告していた新たな“愛車”の注文の様子を公開した。
【写真】かっこよく進化…長田が注文し納車を待っていると告白した『GRヤリス』内外装全部見せ
この日は、いつもの相方・向井ではなく、シソンヌ・長谷川忍（47）と送るスピンオフ企画「長谷川長田のセカンドガレージ」。動画冒頭、トヨタ系のディーラーを訪れた2人だが、長田の「GRヤリス…買う！」宣言に、長谷川も「どういうことだよ。いい加減にしろ、買いすぎだよ！」と思わずツッコみ。長田はABEMAの番組でラリーに携わり、『GRヤリス』に試乗。「ラリー熱が上がって、買う」と経緯を明かした。
「ちょうど出た」というエアロパッケージを狙っているといい、早速商談に。マニュアル、黒、最上級グレードの『ハイパフォーマンス』を選択し、オプションを見ることに。サイドブレーキが縦型の仕様に2人とも大興奮。ナビなどオプションもどんどん付けていった結果、出た見積もりが664万5170円。長田は「お安い！」といい「これでラリーカーが買えると思ったら安いです」といい、即決で発注をかけた。
あまりにサクッと購入した長田に、長谷川も「GRカローラが気になってる」と告白。「約700万円」と聞き、タブレットでカタログを見せてもらうと、すっかりほしくなってしまうが、冷静になって一度検討という方向に。最後に長田は「ということで、買えました。納車お楽しみに」と動画を結んだ。
