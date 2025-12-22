昨年度、精神疾患で休職した公立学校の教職員の数が、7087人だったことがわかりました。過去2番目に多い人数となっています。

文部科学省の調査によりますと、昨年度、精神疾患で休職した公立学校の教職員の数は7087人でした。前年度から32人減少したものの2年連続で7000人を超え過去2番目の多さとなっています。

休職した際の所属学校での勤務年数を見ると、1年以上2年未満が最多の1560人、次いで2年以上3年未満が1203人、半年以上1年未満が1187人と環境が変化して半年から3年未満での精神疾患での休職者が多い結果でした。

精神疾患による休職の要因としては、「生徒指導業務や授業準備など」、「職場の対人関係」の2つが多くなっています。

文科省はこの結果について、環境が変わって順応できていない可能性や、様々な背景を持つ児童・生徒が増えたことにより、それぞれのニーズにあったケアが必要となったことに対する悩みなどもあるのではないかと分析しています。

文科省は、今年度改定された「学校と教師の業務の3分類」に基づいた業務の一層の推進や、教員定数の改善による指導・運営体制の充実に加え、教員のメンタルヘルス対策などを進めていきたいとしています。

一方、昨年度に懲戒処分を受けた教職員のうち性犯罪や性暴力などによるものは過去最多だった前年度から39人減少し281人でした。このうち、半数に近い134人が児童や生徒に対するものでした。

また、体罰により懲戒処分を受けた教職員は311人にのぼるということです。