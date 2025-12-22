KAWAII LAB.×TGC初コラボイベント『KAWAII LAB. COLLECTION』にMORE STARとKAWAII LAB. SOUTH出演決定「富士山に負けないくらいのパワーで」
『東京ガールズコレクション（TGC）』と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.が初めてタッグを組むイベント『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』が、2026年1月11日に静岡・ツインメッセ静岡で開催される。このたび、新たに出演グループの追加情報や企画の詳細が発表された。
【ライブ写真】ひたむきなステージに涙…MORE STARのお披露目ライブショット
今回出演が決定したのは、12月12日に鮮烈なデビューを果たした9人組グループ・MORE STARと、九州エリアを拠点に活動しデビューを目指すKAWAII LAB. SOUTHの2組。MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人から成るグループで、平均年齢は17.8歳。「未熟で未完成な彼女たちが、“もっと（MORE）”成長し、“輝き・憧れ（STAR）”の存在へ」という想いが込められている。
イベントのコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす。」。ファッションと音楽、カルチャーの融合を通じて、“KAWAII”という感性をポジティブな力に変え、日本から世界へ届けるというKAWAII LAB.の理念を体現するイベントとして展開される。
TGCがプロデュースするファッションショーは3部構成で、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの29名がグループの枠を越えて登場。普段とは異なる新鮮なスタイリングに身を包み、ランウェイを彩る。若手デザイナーによる華やかでポップなルック、BLACK＆WHITEのモノトーンスタイル、ロマンティックでガーリーな要素にエッジを効かせたストリート軸のスタイリングと、多彩なランウェイが展開される予定だ。
MCは静岡県内の地上波4局からアナウンサーが横断的に参加し、ステージとのコラボレーションも行われる。静岡朝日テレビから大場舞桜アナウンサー、静岡第一テレビから澤井志帆アナウンサー、静岡放送から杉本真子アナウンサー、テレビ静岡から弦間彩華アナウンサーが、局の垣根を越え、会場を盛り上げる。
そのほか、KAWAII LAB.のメンバーと各局アナウンサーが共演するスペシャルステージも実施される。ステージでは、FRUITS ZIPPERの代表曲「わたしの一番かわいいところ」をはじめとする、「NEW KAWAII」「かがみ」など、数多くのヒット曲の作詞作曲を手がけた、静岡県出身のプロデューサー・ヤマモトショウ氏の楽曲に合わせたランウェイが展開される。
さらに、TGC公式Xでは「#カワコレTGC」「#カワコレ推しペア」などのハッシュタグ投稿による参加型リクエスト企画も実施され、イベント当日の様子はOPENREC.tv『KAWAII LAB. チャンネル』にて独占生配信される。視聴チケットは一般3500円、サブスク会員3000円で、アーカイブ視聴も可能となっている。
■MORE STAR コメント
初開催である『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』に出演させていただけること、本当にうれしいです☆
ファッションと音楽の力で、会場に来てくださるみなさんにたくさんの「WITH KAWAII」をお届けできるよう頑張ります！
富士山に負けないくらいのパワーで、2026年も一緒にKAWAIIく盛り上がっていきましょう〜！☆よろしくお願いします！
■KAWAII LAB. SOUTH コメント
KAWAII LAB. SOUTHも出演させて頂ける事、本当に嬉しいです！
皆さんと一緒に素敵な時間を過ごせるのを楽しみにしてます！頑張ります！
【ライブ写真】ひたむきなステージに涙…MORE STARのお披露目ライブショット
今回出演が決定したのは、12月12日に鮮烈なデビューを果たした9人組グループ・MORE STARと、九州エリアを拠点に活動しデビューを目指すKAWAII LAB. SOUTHの2組。MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人から成るグループで、平均年齢は17.8歳。「未熟で未完成な彼女たちが、“もっと（MORE）”成長し、“輝き・憧れ（STAR）”の存在へ」という想いが込められている。
TGCがプロデュースするファッションショーは3部構成で、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの29名がグループの枠を越えて登場。普段とは異なる新鮮なスタイリングに身を包み、ランウェイを彩る。若手デザイナーによる華やかでポップなルック、BLACK＆WHITEのモノトーンスタイル、ロマンティックでガーリーな要素にエッジを効かせたストリート軸のスタイリングと、多彩なランウェイが展開される予定だ。
MCは静岡県内の地上波4局からアナウンサーが横断的に参加し、ステージとのコラボレーションも行われる。静岡朝日テレビから大場舞桜アナウンサー、静岡第一テレビから澤井志帆アナウンサー、静岡放送から杉本真子アナウンサー、テレビ静岡から弦間彩華アナウンサーが、局の垣根を越え、会場を盛り上げる。
そのほか、KAWAII LAB.のメンバーと各局アナウンサーが共演するスペシャルステージも実施される。ステージでは、FRUITS ZIPPERの代表曲「わたしの一番かわいいところ」をはじめとする、「NEW KAWAII」「かがみ」など、数多くのヒット曲の作詞作曲を手がけた、静岡県出身のプロデューサー・ヤマモトショウ氏の楽曲に合わせたランウェイが展開される。
さらに、TGC公式Xでは「#カワコレTGC」「#カワコレ推しペア」などのハッシュタグ投稿による参加型リクエスト企画も実施され、イベント当日の様子はOPENREC.tv『KAWAII LAB. チャンネル』にて独占生配信される。視聴チケットは一般3500円、サブスク会員3000円で、アーカイブ視聴も可能となっている。
■MORE STAR コメント
初開催である『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』に出演させていただけること、本当にうれしいです☆
ファッションと音楽の力で、会場に来てくださるみなさんにたくさんの「WITH KAWAII」をお届けできるよう頑張ります！
富士山に負けないくらいのパワーで、2026年も一緒にKAWAIIく盛り上がっていきましょう〜！☆よろしくお願いします！
■KAWAII LAB. SOUTH コメント
KAWAII LAB. SOUTHも出演させて頂ける事、本当に嬉しいです！
皆さんと一緒に素敵な時間を過ごせるのを楽しみにしてます！頑張ります！