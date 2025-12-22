NHKは22日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）にシンガー・ソングライターの松任谷由実（71）が特別企画で出演すると発表した。22年以来3年ぶり7度目。

今年は荒井由実時代から現在に至るまでの膨大な歌声をAIに学習させ、アルバムを制作。若い頃のユーミンの歌声と今のユーミンの歌声を重ね合わせる前例のない作品が大きな話題となった。

紅白で披露するのは、そのアルバムにも収録された「天までとどけ」。さらに“荒井由実”時代に発表した、原点とも言える1曲も特別に披露する予定となっている。

ユーミンは同局を通じて「放送100年、心からおめでとうございます。おおよそ50年前当時、日本の芸能界の本流から遠く離れた場所に足を踏み入れた自分が、このメモリアルな紅白歌合戦に出演させていただく日が来るなんて、、正に、( 夢のような事実 )です。光栄と感謝の気持ちで、ステージに立ちたいと思います」とコメントした。

また、自身のインスタグラムでも「今年の仕事納めは、紅白歌合戦に決定しました！お楽しみに」と呼びかけた。

22年の前回出場時は、特別企画に史上初の本人同士のコラボ「松任谷由実 with 荒井由実」として出演。青春時代の自分との時空を越えた共演を果たし、大きな話題となった。