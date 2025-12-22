文部科学省は、教職員を採用する際に義務づけられているわいせつ行為などの処分歴の確認について、約7割が正しく行われていなかったと発表しました。

教職員の採用については、児童や生徒へのわいせつ行為などで懲戒解雇や免職となった元教員が再び教壇に立つことを防ぐため、教員性暴力防止法により採用する側が国のデータベースで処分歴を確認することを義務づけています。

今回の調査は、教員の盗撮事件が相次ぐ中、データベースが適切に活用されていない現状を受けて実施されたもので、全国の国公私立の学校など1万2078校を対象に行われました。確認義務がある全ての学校などを対象とした調査は今回が初めてだということです。

回答率は99.2％で、大阪府と福岡県の97法人が任意の調査であることを理由に回答せず、もしくは、回答自体がなかったということです。

調査結果によると、採用の際、データベースを「常に活用している」と回答したのは30.6％にとどまり、「全く活用していない」「活用していないケースがあった」が26.7％、残りの42.7％がそもそも「登録をしていない」と回答し、約7割がデータベースを正しく活用できていない実態が明らかになりました。

「登録していない」理由としては、

・組織内での引き継ぎがうまくなされておらず、登録活用ができていない状態になった

・活用するべき主体だと理解できていなかった

・データベースの存在を今回初めて知った、などでした。

また、「活用できていなかった」理由としては、

・活用すべき対象を正しく理解していなかった

・活用の義務があると認識していなかった

・IDやパスワードなどが不明でログインできない

などが上げられ、いずれも制度の認識不足や引き継ぎ不足などが理由で正しく活用できていないという結果でした。

今回のアンケートを通じて、登録ができていない、または正しく活用できていなかった学校などについて、未回答を除きすべてが登録・活用に同意したということです。

文科省は、今回の調査を踏まえ、登録方法や活用の手順などを説明した動画や資料を作成するなどした上で、引き継ぎ不足をなくすため年度の切り替わり前に周知していきたいとしています。