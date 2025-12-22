1½äÌÜ1°Ì¤Î»ØÌ¾¸¢¤ÏSR½ÂÃ«¡¡B¥×¥ì¥ß¥¢Âè1²ó¥É¥é¥Õ¥È
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢ÍèÇ¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·1Éô¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤ÎÂè1²ó¿·¿Í¥É¥é¥Õ¥È¡ÊÍèÇ¯1·î29Æü¡Ë¤Î»ØÌ¾½çÃêÁª¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤¤¡¢1½äÌÜ1°Ì¤Î»ØÌ¾¸¢¤ÏSR½ÂÃ«¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï°ñ¾ë¡¢3°Ì¤ÏÀéÍÕJ¡¢4°Ì¤Ï²£ÉÍBC¡¢5°Ì¤Ï·²ÇÏ¤¬¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢»²Æþ¤Î26¥¯¥é¥ÖÃæ¡¢»²²Ã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿±§ÅÔµÜ¡¢»°²Ï¡¢Ì¾¸Å²°D°Ê³°¤Î23¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤ÏÀïÎÏ¶Ñ¹Õºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¡£»ØÌ¾½ç¤Ï27Ç¯¤ÎÂè2²ó¥É¥é¥Õ¥È¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»²²ÃÁ´¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤Ç·èÄê¡£28Ç¯°Ê¹ß¤Ï1¡Á3°Ì¤Þ¤Ç¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤¬Äã¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬»ØÌ¾¸¢³ÍÆÀ³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÊý¼°¤ÎÃêÁª¤Ç·è¤á¤ë¡£