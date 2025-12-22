Àé¼ï±Ø¶á¤¯¤Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¡õ¥Ê¥¤¥È¥«¥Õ¥§¡Ä¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤È¤ª¼ò¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å
¡¡¡ÖHoshi Furu¡×¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¡ÖÀé¼ï±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë2025Ç¯9·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¤«¤é¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯²È¶ñ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ú¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Û¡£¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡×¤È¡Ö¼«²ÈÀ½¥¯¥êー¥à¡×¤ò2ÁØ¤Ë½Å¤Í¤¿¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ËõÃã¤ä¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¥¯¥êー¥à¤â¥Õ¥ìー¥Ðー¤´¤È¤Ë¼êºî¤ê¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Ï²ÌÆù¤ò»È¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¤¥Á¥´¤ä¥Ó¥¹¥¥å¥¤¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥¯¥êー¥à¤â¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Å¤¿¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï1¿Í¤Ç2¤ÄÌ£¤ï¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤³¤ÎÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹ ¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È¡Û¤Ï¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥Àー¥¯¥é¥à¤ò¤«¤±¤Æ³Ú¤·¤à°ìÉÊ¤Ç¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥ê¥¥åー¥ë¤Î¹á¤ê¡¢´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ÏÄêÈÖ¤Î4¼ïÎà¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ù¥êー¡×¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¿Íµ¤¡£Ã¸¤¤¿§¹ç¤¤¤¬¥°¥é¥¹¤Ë±Ç¤¨¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ï3ÀÊ¤Û¤É¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤ª¼ò¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥á¥Ë¥åー¡ä¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÏÈ¢ÂåÊÌÅÓ50±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡Ú¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Û¡Ê980±ß¡Ë
¡Ú¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Û¡Ê1180±ß¡Ë
¡ÚËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Û¡Ú¤Û¤¦¤¸Ãã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Û¡Ê³Æ1080±ß¡Ë
¡Úµ¨Àá¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Û¡Ê1300±ß¡Ë
¡ÚÂç¿Í¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹ ¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë»ÈÍÑ¡Ë¡Û¡Ê1580±ß¡Ë¡¡¤Ê¤É
¡ã¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡ä
¡Ú¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡ÊICE¡¿HOT¡Ë¡Û
¡Ú¥¢¥á¥ê¥«―¥Î¡ÊICE¡¿HOT¡Ë¡Û¡Ê³Æ580±ß¡Ë
¡Ú¥ì¥â¥ó¥Æ¥£ー¡Ê¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡Û¡Ê750±ß¡Ë
¡Ú¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡ÊICE¡¿HOT¡Ë¡Û¡Ê750±ß¡Ë
¡ÚÀ±¶õ¤Î¥ì¥â¥Íー¥É¡Û¡Ú¿¿ÌëÃæ¤Î¥Ù¥êー¥½ー¥À¡Û¡Ê³Æ980±ß¡Ë¡¡¤Ê¤É
¡ã¥«¥¯¥Æ¥ë¥á¥Ë¥åー¡ä
¡Ú¥ë¥Ê¡¦¥Á¥ãー¥à¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ë¡Û¡Ê1300±ß¡Ë
¡Ú¥Ôー¥Á¥ê¥¥åー¥ë¡Û¡Ú¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥¿¥àー¥ë¡Û¡Ê³Æ950±ß¡Ë
¡Ú¥Àー¥¯¥é¥à¡Û¡Ú¥¸¥ó¡Û¡Ê³Æ900±ß¡Ë¡¡¤Ê¤É
¢¨2025Ç¯10·î11Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹