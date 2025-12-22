「和DINING あらた はなれ」は、名古屋駅エリアにある鮮魚料理が自慢の和食居酒屋です。ランチから夜まで営業しており、幅広いシーンで利用されています。



鮮魚は、旬の魚介を中心に柳橋市場から仕入れ。毎朝店内で丁寧に取った出汁を使い、煮物や味噌汁、茶碗蒸しなどを提供しています。



店内は個室、カウンター席、テーブル席を備え、さまざまな用途に対応。夜は会社の会食や接待で利用されることが多く、来店客の約7割がコース料理の予約客です。





その日のおすすめには、入荷したばかりの鮮魚を使ったお造りや塩焼き、煮物、揚げ物が並びます。握り寿司や天ぷらも用意されており、いずれも手頃な価格で楽しめると好評です。料理に合わせて、日本酒を中心に種類豊富なお酒も揃えています。2025年9月から新しくなったランチメニューは、幅広い世代や用途に対応。なかでも数量限定の【あらた御膳】は、刺身や天ぷら盛り合わせ、手作り煮物など4種の小鉢に、茶碗蒸し、ご飯、味噌汁、杏仁豆腐が付いた、店の魅力を詰め込んだ内容です。このほか、若い世代に人気の【若鶏の竜田揚げ御膳】、野菜5種にイカ・エビ・キスが付くボリューム満点の【天麩羅御膳】、旬の鮮魚をのせた【あらた海鮮丼膳】なども揃っています。いずれもご飯の大盛りやおかわりは無料です。ランチタイムでもドリンクの追加注文が可能なため、女子会やママ友会、打ち合わせなどにも利用しやすいお店です。＜昼膳＞【日替わり御膳】（1210円）【あらた御膳※限定10食】（1760円）【あらた海鮮丼膳】【若鶏の竜田揚げ御膳】（1320円）【天丼膳】（1430円）【特製カキフライ御膳】【天麩羅御膳】（各1540円）【ドリンク（コーヒー・オレンジジュース・グレープフルーツジュース）】（各＋220円）＜夜メニュー＞【造り 鮮魚盛り合わせ3種（2人前～）】（1人前1210円）【寿司盛り合わせ（5貫）】（1650円）【天婦羅盛り合せ】（1870円） など※2025年10月7日時点の情報です