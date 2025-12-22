12月19日、バラエティ番組『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）にタレントの小島瑠璃子が出演した。久々の地上波復帰が話題となっている。

「番組冒頭、スタジオのパネルにツッコミを入れる芸人としてラランドのサーヤさんが出演を予定していたのですが、飛行機の遅延で遅刻となってしまったのです。ただ、収録を止めるわけにもいかず、代役を立てるために急遽フジテレビ内の有名人に声をかける──というふうに企画が始まりました。そこで、“たまたま”局内にいた実演販売人のレジェンド松下さんやお見送り芸人しんいちさん、元衆院議員の宮崎謙介氏、女優の松下由樹さんらにも打診したのですが、『ツッコミができない』という理由で却下される始末に……。

5人めに声をかけたのが、小島瑠璃子さん。『できることがあれば何でも』と前向きに応じたのです。その後、お笑い芸人の永野さんが『復帰したいから、きっかけで出たいだけ』『“脱力”を足掛かりに最終的に“上田と女が吠える夜”出ようとしてます』と難癖をつけて猛反対。ほかの番組での復帰の様子を見てからということで出演を見送ることになりました。『脱力タイムズ』は壮大なコントで人気を博した番組ですから、小島さんが断られるのも織り込み済みの台本だったのでしょうね」（芸能記者）

小島のサプライズ出演にX上では、

《こじるり頑張れ》

《こじるりの復帰がここになるんだな》

と、応援の声が上がっている。

2025年10月に芸能活動再開を発表した小島にとって、今回は約2年ぶりの地上波復帰となった。

「2023年、デビューから16年在籍してきたホリプロを退社した小島さん。2歳年下の実業家の男性との結婚、第1子妊娠、今年2月の夫の急逝を経て、12日に約2年半ぶりの活動再開を報告した形です。翌13日には、同じくインスタで、自身を社長とする個人事務所の設立を発表。会社のロゴデザイン、ホームページを紹介していました」（芸能記者）

今回、小島の復帰を後押しした形となったが、過去にも“人気芸人”が復帰の足掛かりにしたこともあった。

「2019年11月の放送回では、“共演ナシ状態”が続いていたアンタッチャブルが10年ぶりの漫才を披露して話題となりました。当時、山崎弘也さんがピンで活躍していたものの、柴田英嗣さんは女性トラブルで“休業”していたこともあり、山崎さんとの共演を控えていました。事前告知ナシの演出は業界内外で大きな反響を巻き起こしました。今や柴田さんは『M-1グランプリ』の審査員を務めるなど、完全復帰することとなりました」（同前）

小島の完全復活は近いかも──。