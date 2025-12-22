大きく腫れた顔が…

ボクシングのWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）が報告した近況に、ファンから驚きの声が上がっている。「どんどんイケメンになっていってる」「だいぶ腫れ引いてきたんですね」とコメントが寄せられた。

堤は17日、両国国技館で行われた団体内統一戦でWBA世界同級暫定王者だったノニト・ドネア（フィリピン）に2-1の判定勝ちを収めた。鼻から大出血する死闘を終え、一夜明けの会見では顔を大きく腫らし、目元や頬はあざだらけだった。

激闘から5日目となる21日になって、自身のXに「#経年変化」とだけつづって4枚の写真を投稿。徐々に良くなっている姿を伝えたかったようで、早くもあざが引いている。これにはファンから驚きのコメントが並んだ。

「若干歪んでる気がするけど、やっぱり完全に真っ直ぐには戻らないのか」

「青タンもうひいたの笑 自己治癒力高っ笑」

「どんどんイケメンになっていってる」

「順調にイケメンが戻りつつある」

「回復早いですね！ すげぇ」

「治りが早いっ」

「すごい回復スピード…」

「だいぶ腫れ引いてきたんですね！」

堤は会見後にも「経験上1週間あれば元に戻りますのでご心配なく」と報告しており、「ほんまに1週間で何とかなりそうですね！」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）