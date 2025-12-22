不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」が、初めての福袋と新春限定のドーナツBOXを、全国14店舗で2026年の営業初日から発売する。店頭販売のみとなる。

「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」（3900円）

初登場の『ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋』（3900円）は、ブランドロゴが入ったオリジナルの「保冷温スクエアバッグ」や、「まねきペコちゃん」（赤、白いずれかが入っている）、「アクリルチャーム」、「ペコちゃんメッセージカード」と、ミルキー袋やドーナツ5個、ミルキー風味の「milkyドーナツ」（プレーン、チョコ 各2個）、「milkyクリームドーナツ」（プレーン 1個）、店舗で使えるクーポンがセットになっている。

また『ペコちゃんmilkyドーナツ 新春限定BOX』（999円）は、「milkyドーナツ」（プレーン 2個、チョコ 1個）、「milkyクリームドーナツ」（プレーン 1個）、「milkyツインクリームドーナツ」（ミルキー＆あまおう苺 1個）がセットになっており、ドーナツにはおみくじペーパープレートが付いている。



「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春限定BOX」（999円）

『ペコちゃんmilkyドーナツ 2026年年始BOX』（2026円）は、「milkyドーナツ」（プレーン 3個、チョコ 2個）、「milkyクリームドーナツ」（プレーン 3個）、「milkyツインクリームドーナツ」（ミルキー＆あまおう苺 2個）の詰め合わせになっている。

「ペコちゃんmilkyドーナツ 2026年年始BOX」（2026円）

さらに、12月26日（金）からは季節限定フレーバーが2種類お目見えする。「milkyクリームドーナツ（チョコバナナ）」（231円）は、ふわもち食感のチョコ生地に、ミルキー風味のバナナクリームが合わさっている。「milkyツインクリームドーナツ（ミルキー＆あまおう苺）」（231円）は、ミルキークリームと甘酸っぱいあまおう苺の2種のクリームが楽しめる。

「milkyクリームドーナツ（チョコバナナ）」（231円）

「milkyツインクリームドーナツ（ミルキー＆あまおう苺）」（231円）

ペコちゃんmilkyドーナツの「新春わくわく福袋」と「新春限定BOX」、「2026年年始BOX」は、全国14店舗で2026年営業初日の開店時から販売。「新春わくわく福袋」はなくなり次第終了で、「新春限定BOX」、「2026年年始BOX」は1月4日（日）までの販売となる。店頭販売のみで、予約はできない。価格は税込み。店舗によって価格が異なる場合がある。