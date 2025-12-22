マニアも“即決買い”！ 大人が取り入れたい「柄ボトムス」→【しまむら】にあった！

無地ばかりでコーデが地味に見える……と感じたら、柄アイテムで変化を付けてみて。今回はおしゃれさんが【しまむら】で見つけた「柄ボトムス」をご紹介。手に取りやすい価格なのに高見えし、大人コーデをセンスよく格上げできそうです。しまパトで見つけたら、即カゴINがおすすめ！

スタイルアップ効果に期待大なストライプ柄スカート

【しまむら】「meg ＊ ストライプJQナロー」\1,969（税込）

縦ラインが入っているため、すらりとしたシルエットを演出しやすいスカート。存在感抜群で、シンプルトップスと合わせるだけで即コーデが決まりそうです。@mguu__mさんはこちらのジップスウェットと「即決でコーデ買い」したのだとか。

大人な甘さを演出する上品なベロアドット

【しまむら】「SAO ＊ ベロアミズタマSK」\1,639（税込）

季節感も華やかさもほしい時にぴったりな、ベロア素材 × ドット柄のスカート。光が当たる角度で表情が変わるベロアは、あたたかみと高級感をプラスできそうです。大きめのドット柄でもブラックベースなら甘くなりすぎず、大人が取り入れやすいバランスに。ストンと落ちるシルエットで、オーバーサイズのアウターとも好相性です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@mguu__m様、

@aka_wear__様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M