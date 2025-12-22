即コーデに取り入れられる、スポーティな【スウェット & シャツ】

スウェットやジャージなど、スポーティなアイテムが充実している2025年冬シーズン。気にはなるけれど、いかにもなデザインは着こなしが難しそうという人のためにスウェットやシャツなど、スタイリングしやすいトップスを集めました。

【シンゾーン】「スキーの後」を表現したメッセージデザインに注目！

「APRÈS SKI SWEATSHIRT」各\23,100

フランス語で「スキーの後」を意味する「APRÈS SKI」をワッペン風に刺しゅうしたスウェットは、スキー後に雪山のロッジで寛ぐ時に着てもらえたらとの思いから誕生。風を切って滑る様子をイメージして斜めにメッセージが配されています。肉厚な生地で冬も活躍。

【ジャーナル スタンダード】「リバースウィーブ」を使った別注スウェット

「別注or JS ロゴスウェット」\15,400【チャンピオン】

【チャンピオン】のコットンなのに縮みにくい「リバースウィーブ」を用いた【ジャーナル スタンダード】別注ロゴスウェット。すっきり着られるSサイズと、かなりオーバーフィットのXLサイズと2サイズがラインナップされています。

【フリークス ストア】短丈で今っぽくアレンジしたフィッシングシャツ

「別注 フィッシングポケットシャツ」各\7,997【フォックスファイヤー×フリークス ストア】

日本最古のフライフィッシングブランド【フォックスファイヤー】に【フリークス ストア】がいちから別注したフィッシングシャツ。古着のフィッシングシャツをベースに、短丈にして今っぽいシルエットに。細かい柄にすることで着回しやすさをアップさせています。裾に通したドローコードを絞ることでシルエットをアレンジできます。

【シンゾーン】レトロ配色のシャツは、フットボールシャツにインスパイア

「COLOR BLOCK SWEATSHIRT」\24,200

ヴィンテージのフットボールシャツから着想を得たスウェットシャツ。ネックからショルダーの切り替え、袖口、裾にはローゲージニット調のカットソー素材、身頃はドライタッチで膨らみのある裏毛を使用されています。袖にはさりげない切り替えを施すなど、ディテールまでこだわっています。

いつものトップスを、スポーティなトップスに変えるだけで見違えるはず。

※価格はすべて税込みです