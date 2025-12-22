タレント・インフルエンサーの永瀬碧（ながせ・あおい＝17）がこのほど、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。交際していたインフルエンサーの桜我（おうが）と破局したことを公表した。



【写真】カップル成立時の永瀬碧&桜我 ラブラブっぷりがすごい！

永瀬は22日までに文書の形式でストーリーズを更新し、「この度、『今日、好きになりました。ハロン編』にて成立した桜我くんとお別れをすることになりました」と報告した。理由については「二人で話し合いを重ねる中で、お互いの考え方などに向き合い それぞれが自分らしく進むことが最善だという結論に至りました」と記した。



桜我に対しては「出会って約半年間、たくさん支えてくれて、かけがえのない濃い時間を一緒に過ごしてくれて、心から感謝しています。本当にありがとう」と記し、円満な別れであることを強調。今後については「それぞれの道を歩んでいくことになりますが、引き続き永瀬碧、桜我を温かく応援していただけましたら幸いです」と締めた。



2人は人気恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」（ABEMA）のハロン編（2025年5月～7月放送）に登場。最終回でカップルが成立し、「おうあお」カップルとして多くのファンから祝福されていたが、交際発表から約5カ月での電撃破局となった。



（よろず～ニュース編集部）