日中関係の緊迫感が増すなか、中国の日本に対する"ある工作"が明らかになった。2020年9月から2023年12月まで駐中国特命全権大使を務めていた垂秀夫氏が、月刊誌『文藝春秋』（2024年2月号）の連載インタビューで中国の工作をこう語ったのだ。

【写真】中国からの「盗聴工作」が発覚した垂秀夫・前駐中国大使

〈私が利用した日本料理店に盗聴器を仕掛けられたこともあります。大使館近くの店で会食をした際、私が到着する前に北京市国家安全局の職員がやってきたそうです。用意していた部屋を見て、「ここは盗聴器が仕掛けにくい」と違う部屋に変更させて、監視カメラと盗聴器をセット。地下の部屋に潜んで私たちの会話を聞いていた。そして、日本料理店の関係者は、「口外してはならない」という書類にサインをさせられたのです〉

外務省も巻き込み大騒動となったその工作の全貌について、本誌・週刊ポストは、その舞台となった北京の日本料理店店主から貴重な証言を得た。【前後編の後編】

機密暴露に大使館員は驚愕

垂大使への中国の盗聴工作がどのレベルの機密として扱われているかはわからないが、外務省、大使館が重大視するのは当然だろう。

ところが、その"機密情報"を垂氏が帰国した途端にインタビューでバラしたのだから大使館は驚愕した。北京の日本料理店経営者は言う。

「私が日本に帰国していた時期に文藝春秋の記事が出て、大使館の人が私を探していたんです。でも、その時に私は携帯をなくしていまして、誰とも連絡が取れない状態だった。『どこだ、どこだ』と大騒ぎになっていたそうです。それで北京に戻って初めて、大使館が私を探していたことがわかり、そういう騒動になっていたことを知りました。

大使館の方から記事のコピーを見せられて、『何かあったら、連絡してね』と言われました。『垂大使はしゃべりすぎやな』とも言っていましたよ」

日本料理店の経営者は本誌の取材の最後に、「店のスタッフは（国家安全局に）誓約書を書かされていたので、何かリアクションがあると困る。逮捕される可能性もあるわけだから、垂大使にはこの話を表に出してほしくなかった」と語った。

日本大使館もそれを心配したから、経営者にわざわざ「何かあれば守る」と語ったはずだ。

文藝春秋の垂氏のインタビューは2025年6月に『日中外交秘録 垂秀夫駐中国大使の闘い』（文藝春秋）として書籍化されたが、同書では、日本料理店での盗聴工作のくだりは省かれていた。

垂氏自身、明かしてはならない情報だったという認識があったのではないか。

高市首相の有力な外交ブレーンの1人

その垂前大使は、高市首相の有力な外交ブレーンの1人と見られており、「内閣官房参与など政府の役職への起用も検討された」（高市側近筋）とされる。

今回の台湾有事答弁を巡る日中関係悪化についても、垂氏は高市首相が取るべき対応について『文藝春秋』（2026年1月号）に緊急提言を寄稿し、高市答弁について〈戦略なき言動がいかに国家の立場を揺るがすかを示す典型例である〉と指摘した上でこう書いている。

〈この事案を日本が戦略的な立ち位置を見直すための好機と前向きに捉え、今後の対中戦略の再構築をはかる必要がある〉

しかし、そういう垂氏も日本大使館も、中国当局の盗聴工作に気づいてさえいなかった。

中国は2017年に「国家情報法」を施行し、国民に政府や共産党の情報収集活動への協力を義務づけた。それは中国国外にいる中国人にも適用される。日本にいる中国の民間人であっても、情報機関に指示されれば"スパイ工作"に加担しなければならないという法律だ。

垂大使が食事する日本料理店の別の部屋で中国公安がこれほどあからさまな盗聴、ビデオ撮影を行なったのも、この法律に基づいた活動だと考えていい。

日中関係がさらに緊迫した現在の状況は、中国にいる邦人や企業に対してだけではなく、日本国内でも中国が情報工作を活発化させていると強く警戒すべきだろう。

垂氏は高市首相に「中国戦略の再構築」を提言しているが、中国がここまで露骨な方法を使っている一方で、日本政府、在外公館にはカウンター・インテリジェンスの備えがどこまであるのか。

本誌は垂氏と外務省に経緯について質問書を送ったが、締め切りまでに回答はなかった。

文藝春秋法務・広報部はこう回答した。

「連載や書籍化に際して、外務省から抗議等を受けた事実はありません。また、編集上の過程については回答しておらず、発表した作品がすべてとなります」

日中関係が緊迫の一途を辿るなか、高市首相や外務省には中国の情報工作にどう立ち向かうのか、その覚悟が問われている。

（前編から読む）

※週刊ポスト2026年1月2・9日号