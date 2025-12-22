クエストが、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE所属のラグビーチーム「東芝ブレイブルーパス東京」と、2025-2026シーズンにおけるオフィシャルパートナー契約を締結。

ラグビーを通じたスポーツ文化の振興と地域社会の発展を目指し、公式サイトやスタジアム内広告などを通じた支援を展開します。

クエスト「東芝ブレイブルーパス東京」オフィシャルパートナー契約

契約期間：2025-2026シーズン

内容：オフィシャルパートナー契約

主な展開：公式サイト、スタジアム内広告への企業名・ロゴ掲出

デジタルの未来を探求し共創するITカンパニーであるクエストが、プロラグビーチーム「東芝ブレイブルーパス東京」とのパートナーシップを決定。

東芝ブレイブルーパス東京が掲げる、ラグビーを通じた地域課題解決や社会貢献活動への姿勢に深く賛同しての締結となります。

ラグビーが体現する「One Team」の精神と、クエストが掲げる「Digital future As One（共に一つになって未来を創る）」という想いが共鳴。

今回の契約により、クエストは東芝ブレイブルーパス東京の公式サイトやスタジアム内広告などに企業名・ロゴを掲出します。

スポーツの力によるポジティブな価値を社会に届けるとともに、社員およびステークホルダーとのつながりを広げていく方針です。

クエスト「東芝ブレイブルーパス東京」オフィシャルパートナー契約締結のニュースでした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「One Team」の精神で共鳴！クエスト「東芝ブレイブルーパス東京」オフィシャルパートナー appeared first on Dtimes.