「ズートピア２」大ヒット上映中

(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

公開中のディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」の国内興行収入が、公開17日間で60億円を突破した。これは「アナと雪の女王2」と並んで、ディズニー＆ピクサー・アニメーション史上最速の記録となる。

公開3週目の週末ランキングでも1位となり、No.1の座を3週連続で獲得。国内動員数は433万5,911人、国内興行収入は60億9,575万円となった。また、3週目の週末興収は11億6,400万円で、こちらもディズニー＆ピクサー・アニメーション史上歴代1位記録となる。

全世界の興行収入でも12億ドル(約2,003億円／1ドル＝157.41円換算)を突破し、歴代TOP30にランクインするなど、世界的なヒットを記録。「作品評価の高さが熱い口コミを生み、幅広い世代に愛される作品となった」という。

SNSなどでは、「最高すぎて、ファンアートを描いてしまいました、、、」「ニックとジュディの奥深さを咀嚼し続けている」「潜入捜査のシーンがお気に入りすぎる！夢のよう！」といったファンからの熱いコメントが寄せられ、すでに10回以上も観た! というリピーターも続出。

また最新作でニックがピンクのシャツを着ている理由について、バイロン・ハワード監督が「前作でジュディがピンクのシャツを着ていてジュディがニックに与えた良い影響をさりげなく表現したかった」とコメントすると、「二人の関係が愛おしすぎる！」と世界中のファンが熱狂。何度観ても新たな発見がある今作の魅力が伝わるコメントが多く寄せられている。

「『ズートピア２』謹賀新年ポストカード」

この記録的大ヒットを記念し、12月27日から新たな入場者プレゼントとして、第4弾「『ズートピア2』謹賀新年ポストカード」が登場する。

前作からお馴染みのジュディとニックらに加えて、今作で新たに仲間入りして大人気となっているキャラクター、ヘビのゲイリー、ビーバーのニブルズ、オオヤマネコのパウバート、馬の新市長・ウィンドダンサーが新年を祝うビジュアルが描かれている。

さらにキャラクター達と共に鏡餅、福袋、お年玉、けん玉、梅の花など日本のお正月にちなんだアイテムも描かれており、‟HAPPY ZOO YEAR！“の文字通り、ズートピアにもお正月が訪れたかのようなめでたいスペシャルなビジュアルとなっている。