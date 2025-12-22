オリックス選手と野球教室！サムティHD「ベースボールフェスタ2025」

サムティホールディングスが、子会社であるネスタリゾート神戸の企画・運営のもと、プロ野球・オリックス・バファローズの選手を招いた「プロ野球選手と楽しむ！サムティドリームベースボールフェスタ2025 in ネスタリゾート神戸」を2025年12月13日に開催しました。

オリックス・バファローズのオフィシャルスポンサーとして、スポーツを通じて次世代を担う子どもたちに「夢」や「挑戦する心」を届けるイベントです。

サムティホールディングス「サムティドリームベースボールフェスタ2025」

開催日：2025年12月13日(土)

会場：ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市）

ゲスト：オリックス・バファローズ 福永 奨選手、山下 舜平大投手

イベントは午前の「野球教室」と午後の「トークショー」の二部構成で行われました。

オリックス・バファローズから福永 奨選手と山下 舜平大投手がスペシャルゲストとして登場し、多くの子どもたちやファンと交流を深めました。

午前の部：親子で楽しむ野球教室

午前中は、小学校1年生〜6年生の子どもたちとその家族、計40組133名が参加する野球教室が実施されました。

キャッチボールやノック、打撃練習などを通じて、プロ選手と直接触れ合う貴重な時間となりました。

福永選手は子どもたち一人ひとりに寄り添い、打撃のアドバイスを丁寧に実施。

また、身長190センチの山下投手が力強い投球を披露した際には、その迫力に会場の子どもたちから大きな歓声が上がり、大いに盛り上がりました。

午後の部：選手との交流を深めるトークショー

午後からは、野球教室の参加者に加え、午後のみの来場者も交えた計107組276名が参加するトークショーが開催されました。

山下投手と福永選手が、プロ野球選手としての経験や想いを語り、参加者は真剣な表情で耳を傾けました。

プロ選手の言葉から「夢」や「挑戦する心」を直接感じ取ることができる、有意義な機会となりました。

サムティホールディングスは今後も、夢に向かって頑張る人々の活動を積極的に応援していく方針です。

サムティホールディングス「サムティドリームベースボールフェスタ2025 in ネスタリゾート神戸」の開催レポートでした。

