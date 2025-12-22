食と遊びの融合！ラーメン札幌一粒庵「万代」クレーンゲーム景品

ラーメン札幌一粒庵が、アミューズメント施設「万代」にて、乾麺商品「ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」をクレーンゲーム景品として2025年12月19日より展開を開始しました。

遊びの中で偶然出会い、「取れた！」という高揚感と共に専門店の味を楽しめる、食とエンターテインメントをつなぐ新しい取り組みです。

ラーメン札幌一粒庵「北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」

展開開始日：2025年12月19日(金)

展開店舗（12月19日時点）：

・万代 旭川アスパ永山店

・万代 Bivi新さっぽろ店

・万代 苫小牧店

・万代 音更店

「ラーメンを食べる場」から「ラーメンと出会うきっかけ」へ。

札幌駅前の人気ラーメン店「ラーメン札幌一粒庵」が、東北・北海道を中心に展開するアミューズメント施設「万代」とコラボレーションしました。

ゲームセンターという非日常の空間で、北海道素材にこだわった本格的なラーメンを手にする喜びを提供します。

景品商品：北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン

お店の味をベースに、家庭でも楽しめるように設計された乾麺タイプの味噌ラーメンです。

麺には北海道産小麦を使用し、コシのある食感を実現。

スープには、北海道産にんにくパウダーを配合し、香りとコクを引き出しています。

一粒庵がこだわる「ツルモチ食感」や素材の旨味を凝縮した一品です。

パッケージデザインは、ソラノアトリエの小菅謙三氏（砂川市）が担当。

洗練されたデザインが、景品としての魅力をさらに高めています。

アミューズメントパーク万代での展開

「万代」は、独自の景品開発や地域性を活かした企画力に定評があるアミューズメント施設です。

特にクレーンゲームに特化した店舗では、雑貨から食品まで幅広い景品が並びます。

今回のコラボレーションにより、ラーメン景品コーナーがさらに充実しました。

ラーメン札幌一粒庵について

札幌駅前で営業し、「地産地消、医食同源、一期一会」をコンセプトに掲げるラーメン店。

9割以上の食材を北海道産にこだわり、特に「北海道産にんにく」の通年仕入れを実現するなど、生産者との連携を深めています。

「食べる場」だけでなく、「出会う場」から始まる新しいラーメン体験。

クレーンゲームを通じて、専門店のこだわりをより多くの人に届ける試みです。

ラーメン札幌一粒庵「北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」クレーンゲーム景品の紹介でした。

