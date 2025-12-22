一目でわかる、クオリティの違い。オリエンタルラジオの藤森慎吾が12月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、共演モデルとのコスプレ格差に不満を漏らした。

【映像】藤森慎吾と現役モデルのトナカイコスプレ

この日はクリスマス前ということもあり、出演者全員がクリスマスにちなんだコスプレ姿で登場した。MCを務める藤森はトナカイ、進行役はサンタクロースに扮したが、それぞれがカチューシャと帽子のみ。進行役が「あまり、そのタイプの角のトナカイいないですよね」とツッコミを入れると、藤森も「なんかさ、やわらかい生地のは見たことがあるけど…。これ、別にクリスマス用じゃないよね？俺の、本格的なんだよな」とポップさの欠片もないリアルすぎる角に苦笑いを浮かべた。

一方、新人モデルの千葉祐夕は同じトナカイ姿ながらも愛らしいフード付きの衣装で、藤森は「あら、かわいい」とひと言。そのまま「ゆうゆうのがなんか一番、お金かかってそうな…」と呟くと、すぐさま千葉が「まぁ、かけてもらいました」と勝ち誇った。その態度には、藤森も「なんじゃ、これ」と険しい表情。スタジオが笑いに包まれる中、「だって、同じトナカイなんですけどね。まぁ、これが差ですよね」とも告げられると、「かわいいじゃない。ゆうゆう」と乾いた声で返した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）