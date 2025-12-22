宮内庁は来年度から、旧江戸城で正門として使われた皇居・大手門（東京都千代田区）を通年で夜間にライトアップする。

これまでは年末年始のみだったが、通年実施により夜の観光名所としてアピールする。

二つの門からなる大手門は大火や戦争で被災したが、入り口側の「高麗（こうらい）門」が約３７０年前に再建。その奥の「渡櫓（わたりやぐら）門」は１９６７年に復元された。

皇居の門の中で大手門は、皇室ゆかりの品々を展示する「皇居三の丸尚蔵館」に最も近い。同館は来年秋に再オープン予定で、宮内庁は観光振興のほか、夜間来館者の安全確保のため、ライトアップの通年化を決めたという。

来年４月にも開始予定で、日没から午後９時までの実施を検討している。年末年始を前に今月１９日に行われた試験点灯では、石垣と白壁が幻想的に照らされ、大手門がお濠（ほり）の水面（みなも）に映り込んでいた。

環境省によると、お濠では、カワセミなどの水鳥や希少なトンボなどの生息が確認されている。宮内庁は生態系への影響を検討し、大手門はオフィスビルなどから近く普段から夜間も明るいことから、問題ないと判断した。

大手門の年末年始のライトアップは今月２３日〜来年１月４日の午後５時〜同９時。大手門のほか二重橋や坂下門など６エリアで行われる。