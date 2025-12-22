²»¤È±ÇÁü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·Ý½Ñ¶õ´Ö¡£¡ÖTHE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP¡×²£ÉÍ¤ËÃÂÀ¸
TOYOTA GROUP¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Ë×Æþ·¿·Ý½ÑÂÎ¸³¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÖTHE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP¡Ê¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¥¢¥à ¥è¥³¥Ï¥Þ¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¦»³²¼¤ÕÆ¬4¹æ¾å²°¡£Ìó1,800Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖµðÂç¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²»¤È±ÇÁü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¡ÉÂÎ¸³¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
photo by ©FASHION HEADLINE
ËÜÅ¸¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ÈºîÉÊ¤Î¶³¦¤òÍÏ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê²»¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÃ±¤Ê¤ë´ÑµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¶õ´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨²è¤ò¡Ö¸«¤ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö´¶¤¸¡¢ÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¡×¤Ø¡£Èþ½Ñ´Õ¾Þ¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹¹¿·¤¹¤ë»î¤ß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
photo by ©FASHION HEADLINE
À¤µªËö¥¦¥£¡¼¥ó·Ý½Ñ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡¢Æó¤Ä¤ÎË×ÆþºîÉÊ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤µªËö¥¦¥£¡¼¥ó·Ý½Ñ¤ò¼´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿Æó¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
photo by ©FASHION HEADLINE
¢£¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥¯¥ê¥à¥È¡§²«¶â»þÂå
¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥¯¥ê¥à¥È¡ÊGustav Klimt¡Ë¤¬ÉÁ¤¤¤¿À¸Ì¿¡¢°¦¡¢²«¶â¡¢»à¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢²»³Ú¡¢¿§ºÌ¡¢Æ°¤¡¢¶õ´Ö±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¹½À®¡£5¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸ò¶Á¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¹ç¤¤¡¢´ÑÇ°Åª¤ÊÍý²ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ä¾´¶¤È´¶¾ð¤ËÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²«¶â¤ËºÌ¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥ê¥à¥È¤Î»ëÅÀ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
photo by ©FASHION HEADLINE
¢£¥¨¥´¥ó¡¦¥·¡¼¥ì¡§²«¶â¤Î±Æ¤Ç
¥¨¥´¥ó¡¦¥·¡¼¥ì¡ÊEgon Schiele¡Ë¤ÎºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ°Íð¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¥¦¥£¡¼¥óÀ¤µªËö¤ÎÉÔ°Â¤ä¸ÉÆÈ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÆÃÊÌ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£Ä¥¤ê¤Ä¤á¤¿Àþ¤È¶¯¤¤´¶¾ð¤ò½É¤¹É½¸½¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¥à¥È¤Ø¤ÈÏ¢¤Ê¤ëÈþ³Ø¤Î·ÏÉè¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
photo by ©FASHION HEADLINE
¤è¤ê¿¼¤¯Ë×Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶õ´Ö±é½Ð
¥Ð¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥ß¥é¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¶ÀÌÌ¤Ë¤è¤ëÈ¿¼Í¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¤è¤ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËÆâ¾ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ´üÃæ¤ÏËèÆü16»þ30Ê¬¤«¤é24»þ¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¡È¸÷¤Î¿¶ÉÕ»Õ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥á¥Ã¥»¥ë¥ô¥£¡ÊMatteo Messervy¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³°´Ñ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Ãë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÌë¤Î¥à¡¼¥Ó¥¢¥à¤â¡¢Ë¬¤ì¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
photo by ©FASHION HEADLINE
²»¤ÇÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¡ÖLISTEN. ONE MOMENT¡×
STUDIO PROGRAM¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖLISTEN.¡×¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖONE MOMENT¡×¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÌó26¥«¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø»Ä¤·¤¿¤¤¡È²»¡É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢µ³ÇÏÌ±Â²¤Î¥ê¥º¥à¤ä¶ãÍ·»í¿Í¤ÎÀûÎ§¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë²Î¤äÍÙ¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ê¸²½¤ÈÀ¸¤¤ëÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤È²»¤Ë¿È¤ò¿»¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¾ì½ê¤òÄ¶¤¨¤¿Î¹¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
photo by ©FASHION HEADLINE
¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Â·¤¦¥·¥ç¥Ã¥×¤âÊ»Àß
²ñ¾ìÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTHE MOVEUM YOKOHAMA¡×¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¯¥ê¥à¥È¡×¡Ö¥·¡¼¥ì¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿²ñ¾ì¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
photo by ©FASHION HEADLINE
¡È´Õ¾Þ¡É¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢´¶À¤ÎÃæ¤Ø
¼ÂºÝ¤ËÆâÍ÷¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¡ÖÍý²ò¤·¤è¤¦¡×¤È¹½¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£µðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òËþ¤¿¤¹²»¶Á¤¬¸ÆµÛ¤Î¥ê¥º¥à¤òÊÑ¤¨¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð´Õ¾Þ¼Ô¼«¿È¤¬ºîÉÊ¤ÎÆâÉô¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥à¥È¤Î²«¶â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤â¡¢¥·¡¼¥ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÕÔ¤ó¤ÀÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯½Ö´Ö¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ½Ñ»Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç´¶¤¸¤ë´¶¾ð¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖLISTEN. ONE MOMENT¡×¤Ç¤Ï¡¢»ë³Ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸²½¤äÅÚÃÏ¤Îµ²±¤¬²»¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢´Õ¾Þ¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÈÆâ¾Ê¤Î»þ´Ö¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£»³²¼¤ÕÆ¬¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎÎ¹¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTHE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºîÉÊ¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À¤ò²òÊü¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶³Ð¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥È¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê²û¤Î¿¼¤µ¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅ¸¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
photo by ©FASHION HEADLINE
¡ÎINFORMATION]
THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP
²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡¦ÆüÍË¡ÁÌÚÍË¡¦½ËÆü 10:30¡Á19:30
¡¦¶âÍË¡¦ÅÚÍË¡¦½ËÁ°Æü 10:30¡Á20:30
¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ¡Ê±«Å·ºÅ¹Ô¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô»³²¼¤ÕÆ¬4¹æ¾å²°
¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®279-9¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹±Ø¡×4ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó25Ê¬
¡¦²£ÉÍ±ØÅì¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤è¤ê²£ÉÍ»Ô±Ä¥Ð¥¹26·ÏÅý
¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼Á°¡×²¼¼Ö ÅÌÊâÌó3Ê¬
Æþ¾ìÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§
¡¦°ìÈÌ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 3,000±ß¡¿ÅöÆü 3,800±ß
¡¦Âç³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 2,000±ß¡¿ÅöÆü 2,700±ß
¡¦¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 1,200±ß¡¿ÅöÆü 1,900±ß
¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 2,500±ß¡¿ÅöÆü 3,300±ß
¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§TOYOTA GROUP
