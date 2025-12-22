¥É·³24ºÐ¡ÈÍË¾³ô¡É¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¤ë¤«¡© ¡ÖÈà¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤¬¡Ä¡×¹îÉþ¤¹¤Ù¤·üÇ°ºàÎÁ¤ò»ØÅ¦
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍË¾³ô¤Ç24ºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤¬¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢Æ±µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÈà¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤¬¡¢µåÃÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º¸ÂÇÀÊ¤Ç¤·¤«¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¿ô»ú¤â¤½¤ì¤òÎ¢¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦ÂÇÀÊ¤ÎOPS.676¤ËÂÐ¤·¡¢º¸ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏOPS.840¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÏÆóÎÝ¤È»°ÎÝ¤ÇÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¡¢Í··â¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Ïº£µ¨¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î30Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢29»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.190¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡¢OPS.601¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±µ¼Ô¤Î»ØÅ¦ÄÌ¤ê¡Ö±¦ÂÇÀÊ¤è¤ê¤âº¸ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÎÉ¤¯¡¢ÂÐº¸Åê¼ê¤ÎOPS.393¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐ±¦Åê¼ê¤Ç¤ÏOPS.643¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»°¿¶Î¨¤¬36.1%¤È¹â¤¤¤Î¤â·üÇ°ºàÎÁ¤Ç¡¢¹îÉþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀèÈ¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÏÍèÇ¯36ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
