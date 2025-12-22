MORE STAR¡¢KAWAII LAB. SOUTH½Ð±é·èÄê¡ªÀ¸ÇÛ¿®¡õ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¡Ø¥«¥ï¥³¥ìTGC¡Ù
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥ï¥³¥ìTGC¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡Ù
MORE STAR¡¢KAWAII LAB. SOUTH½Ð±é·èÄê
2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤ÈKAWAII LAB.¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡ÈKAWAII¡É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿º×Åµ¡ÖKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥ï¥³¥ìTGC¡Ë¤Ë¡¢KAWAII LAB.½êÂ°¤ÎÄÉ²Ã¥°¥ë¡¼¥×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î12Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·°æ¿´ºÚ¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Î9¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦MORE STAR¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð17.8ºÐ¤ÎÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡ÖÌ¤½Ï¤ÇÌ¤´°À®¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¡ÊMORE¡Ë¤·¡¢µ±¤¤äÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡ÊSTAR¡Ë¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¶å½£¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦KAWAII LAB. SOUTH¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âº£Ç¯½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥«¥ï¥³¥ìTGC¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖKAWAII¤ÇÀ¤³¦¤òËä¤á¤Ä¤¯¤¹¡£¡×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈKAWAII¡É¤È¤¤¤¦´¶À¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦KAWAII LAB.¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡ÈHAPPY NEW KAWAII¡É¤ò¡¢ÀÅ²¬¤«¤éÆÏ¤±¤ë¡£
½Ð±é¤¹¤ë³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå
MORE STAR
½é³«ºÅ¤Ç¤¢¤ë¡ÖKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ù¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ÖWITH KAWAII¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª♡ÉÙ»Î»³¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢2026Ç¯¤â°ì½ï¤ËKAWAII¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡ª¡ù¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
KAWAII LAB. SOUTH
KAWAII LAB. SOUTH¤â½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿è¤òÄ¶¤¨¤¿£³¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡õÃÏ¸µ4¶É¥¢¥Ê¤¬°ÛÎã¤Î²£ÃÇ´ë²è
¥«¥ï¥³¥ìTGC¤Ç¤Ï¡¢TGC¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë3¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¤Î·×29Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤òºÌ¤ë¡ÖCOLORFUL KAWAII COLLECTION¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë²Ú¤ä¤«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥«¥ï¥³¥ìTGCÁ°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«2026¡×¤Ë½é»²²Ã¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDOKKA vivid¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿ûÆâ¤Î¤É²Â¤È²ÆÌÀË¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÂçºåÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¡ÊOIF¡Ë¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤äºß¹»À¸¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°·¤¦¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡ÖSPICE ROOM powered by OIF¡×¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¡¼¥È¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ë¥Ã¥¯¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖMONOTONE KAWAII COLLECTION¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î»¨»ï¤ä¹¹ð¡¢¥·¥ç¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÂôÅÄ·ë°á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖSTREET KAWAII COLLECTION¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¸ÅÀîà¢¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ÈTGC¤é¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÅöÆü¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¡¢¿·¤¿¤Ê»Ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ4¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë°ÛÎã¤Î²£ÃÇ´ë²è¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Î³Æ¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇMC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç¾ìÉñºù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¤Îß·°æ»ÖÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÀÅ²¬ÊüÁ÷¤Î¿ùËÜ¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Î¸¹´ÖºÌ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½Ð±é¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢KAWAII LAB.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Æ¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖNEW KAWAII¡×¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÅ¸³«¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÀÅ²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÌ¤ë¡£
SNS´ë²è¡ª»²²Ã·¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´ë²è¡Ø¡ô¥«¥ï¥³¥ìTGC¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¥«¥ï¥³¥ìTGC¤Î³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¡¢TGC¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤ÎSNS¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢TGC¸ø¼°X¤Ë¤ÆÍè¾ì¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¸«¤¿¤¤¡×¤òÊç½¸¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤¿¤¤¿ä¤·¥Ú¥¢¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ï¥³¥ìTGC¤Ç¸«¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊç½¸¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖTGCÀøÆþ¥«¥á¥é¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Æ¤Û¤·¤¤½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¸åÆüTGC¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Î´ë²è¤â¡¢2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È±é½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£Information
¡¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤¿¤¤¡Ö¿ä¤·¥Ú¥¢¡×
Åê¹ÆÆü¡§12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î28Æü ¡ÊÆü¡Ë
·ÇºÜÀè¡§TGC¸ø¼°X
Êç½¸ÊýË¡¡§#¥«¥ï¥³¥ìTGC #¥«¥ï¥³¥ì¿ä¤·¥Ú¥¢ ¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ
¢TGCÀøÆþ¥«¥á¥é
Åê¹ÆÆü¡§12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î28Æü ¡ÊÆü¡Ë
·ÇºÜÀè¡§TGC¸ø¼°X
Êç½¸ÊýË¡¡§#¥«¥ï¥³¥ìTGC # TGCÀøÆþ¥«¥á¥é ¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ
OPENREC.tv¤Ç¤ÎÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡ª
¥«¥ï¥³¥ìTGC¤ÎÁ´ÊÔ¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOPENREC.tv¡×Æâ¤Î¡ÖKAWAII LAB. ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Ç¯»ÏºÇ½é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢KAWAII LAB.½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È¡ÈKAWAII¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Information
¢£ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§OPENREC.tv¡ÖKAWAII LAB. ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
¢£ÈÎÇäURL¡§https://www.openrec.tv/ppv/kawaiilabcollection
¢£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¡¡
°ìÈÌ¡§3,500±ß
¥µ¥Ö¥¹¥¯²ñ°÷¡§3,000±ß
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡¦¼ê¿ôÎÁ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ´ü´Ö¡§2025 Ç¯12 ⽉22 ⽇¡Ê⽉¡Ë13:00¡Á2026 Ç¯2 ⽉10 ⽇¡Ê⽕¡Ë20:00
¢£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°´ü´Ö¡§¸ø±é½ªÎ»¸å¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¸ø³«¤«¤é¡¢2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¸ø³«¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°´ü´Ö°Ê¹ß¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡¡³«ºÅ³µÍ× ¡Û
¡üÆü»þ
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì12:00¡¡³«±é14:00
¡ü²ñ¾ì
¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¡Ê¢©422-8006¡¡ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3ÃúÌÜ1-10¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Û
»ØÄêÀÊ¡§´°Çä
¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡Ü4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Ëç
¡ÚÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Á¥±¥Ã¥È Âè2ÃÆ¡ÊÃêÁª¡Ë12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00 - 12·î22Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
KAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUBÀè¹Ô¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÊý
¥¢¥×¥°¥ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý
¢¨KAWAII LAB.¤ª¤è¤Ó³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¸ø±éÆü¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î·ÑÂ³¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÇÛ¿®
OPENREC.tv¡ÖKAWAII LAB. ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
¡üÈÎÇäURL
https://www.openrec.tv/ppv/kawaiilabcollection
¡ü»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¡§3,500±ß
¥µ¥Ö¥¹¥¯²ñ°÷¡§3,000±ß
¡Ú¹ØÆþ´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë13:00¡Á2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë20:00¤Þ¤Ç
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß
¡ü¥¥ã¥¹¥È
FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¡¢MORE STAR¡¢KAWAII LAB. MATES¡¢KAWAII LAB. SOUTH
¡üMC
Âç¾ìÉñºù¡ÊÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¸¹´ÖºÌ²Ú¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ß·°æ»ÖÈÁ¡ÊÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¿ùËÜ¿¿»Ò¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ø KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È