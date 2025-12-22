元うたのお兄さん・杉田あきひろ、心筋梗塞を発症していた あす心臓カテーテル手術へ「オペを乗り切りたいと思います！」
1999年から4年にわたって『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんを務めた“あきひろおにいさん”こと杉田あきひろ（60）が22日に自身のSNSを更新。心筋梗塞を発症していたことを明かした。
今月18日、深夜に救急搬送されて緊急入院していることを明かしていた杉田は自身のＸを更新し、「お陰様で経過は良好で、僕の顔にも生気が戻ってきた感じですが。先日心臓にカテーテルを入れて検査したところ、やはり心筋梗塞を既に発症していた事がわかりまして」と報告した。
そして明日23日に、心臓カテーテル手術を受けることを明かし「手術が上手くいって他の治療も良好な場合は年内退院もあり得るとの事なので、まずは明日のオペを乗り切りたいと思います！」と記し、力強い笑顔の自撮りショットを公開した。
