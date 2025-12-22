NHK「おかあさんといっしょ」の元うたのおにいさんで歌手の杉田あきひろ（60）が22日、自身のインスタグラムを更新。心筋梗塞の疑いで救急搬送され緊急入院したことを明かしていたが、検査の結果、心筋梗塞を発症しており、あす23日に心臓カテーテル手術を受けることを報告した。

杉田は「今日12月22日で緊急入院して二週間目に入りました」と書き出し「お陰様で経過は良好で、僕の顔にも生気が戻ってきた感じですが。先日心臓にカテーテルを入れて検査したところ、やはり心筋梗塞を既に発症していた事がわかりまして」と伝えた。

「ただそれが最近の事なのでまだ修正が効くとのとの事で、明日23日に心臓カテーテル手術を受ける事になりました」と手術を受けることを報告。「手術が上手くいった場合、そして他の治療も良好な場合は年内退院もあり得るとの事なので、まずは明日のオペを乗り切りたいと思います！」と決意を記した。

杉田は18日にSNSを更新し、12月15日深夜未明に病院に救急搬送されて緊急入院となったことを報告。「病名はうっ血性心不全、それに伴う心筋梗塞の疑いがあるとの事で心臓カテーテル検査の為の入院です」と病名も明かしていた。