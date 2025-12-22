本田望結「イワクラさんの弟子になりたい…！」 関西でコント披露
俳優・フィギュアスケーターの本田望結が、きょう22日放送のABCテレビ『コント･デ･ンガナ』（深0：00 ※関西ローカル）で、コントに挑戦する。
【写真】関西でコント披露…本田望結の演技
ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる“関西発コント”を創り上げるユニットコント番組。
今回は、本田が登場し、ホームパーティーを舞台にしたコントに挑む。堂前家主催のBBQパーティーに、上司である大須賀部長の家族がやってくる。和やかなムードで乾杯をしたのも束の間、大須賀、妻（兎）、息子（中野）が思いがけない行動に。堂前の妻（イワクラ）と娘（本田）は面食らいながらも肉を焼き始めるが、大須賀一家の奇行がどんどんエスカレートしていき…。
■本田望結 コメント
――共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
前回出演させていただいた「関西コント保安協会」（2021年放送）の時よりも、さらに成長した姿を皆さんにお見せしたい！という強い意気込みで収録に臨みました。「関西コント保安協会」では、芸人の方々が、セリフ一つひとつの意味を深く突き詰めて作られていることを肌で感じていたので、今回はプロの作り手へのリスペクトを込めて、あえてアドリブは一切なしの“台本通り”に挑戦しました（笑）。やはり芸人さんは私にとって憧れの存在ですね。
特にコント内でも距離が近かったイワクラさんには、たくさんのアドバイスをいただきました。同じ目線に立って実演してくださる姿が本当にお優しくて…。「イワクラさんの弟子になりたい…！」と思いました！
――視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
番組の見どころは、なんといっても皆さんの“食べっぷり”です！本当にたくさん食べているんですよ（笑）。そこはぜひ注目して見ていただきたいです！あと、内心すごく緊張しながら演じていたのですが…どうか観ている皆さんに、そのガチガチな緊張が伝わっていなければいいなと思います！
【写真】関西でコント披露…本田望結の演技
ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる“関西発コント”を創り上げるユニットコント番組。
今回は、本田が登場し、ホームパーティーを舞台にしたコントに挑む。堂前家主催のBBQパーティーに、上司である大須賀部長の家族がやってくる。和やかなムードで乾杯をしたのも束の間、大須賀、妻（兎）、息子（中野）が思いがけない行動に。堂前の妻（イワクラ）と娘（本田）は面食らいながらも肉を焼き始めるが、大須賀一家の奇行がどんどんエスカレートしていき…。
――共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
前回出演させていただいた「関西コント保安協会」（2021年放送）の時よりも、さらに成長した姿を皆さんにお見せしたい！という強い意気込みで収録に臨みました。「関西コント保安協会」では、芸人の方々が、セリフ一つひとつの意味を深く突き詰めて作られていることを肌で感じていたので、今回はプロの作り手へのリスペクトを込めて、あえてアドリブは一切なしの“台本通り”に挑戦しました（笑）。やはり芸人さんは私にとって憧れの存在ですね。
特にコント内でも距離が近かったイワクラさんには、たくさんのアドバイスをいただきました。同じ目線に立って実演してくださる姿が本当にお優しくて…。「イワクラさんの弟子になりたい…！」と思いました！
――視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
番組の見どころは、なんといっても皆さんの“食べっぷり”です！本当にたくさん食べているんですよ（笑）。そこはぜひ注目して見ていただきたいです！あと、内心すごく緊張しながら演じていたのですが…どうか観ている皆さんに、そのガチガチな緊張が伝わっていなければいいなと思います！