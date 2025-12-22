就寝用くつ下、“模倣品”注意呼びかけ 「比較画像」で見分け方解説「靴下サプリ おやすみスイッチ」
レッグウェア製造卸販売・岡本は22日、同社製品「靴下サプリ おやすみスイッチ」に酷似した模倣品が、一部のオンラインショップやフリーマーケットサイト等で販売されていることを報告した。
【画像】ロゴやパッケージの“色味”が…「模倣品」の見分け方
模倣品は、「当社の企業名や問い合わせ先をはじめ、当社製品に関するロゴや写真素材を無断で使用し、正規品であるかのように販売されており、お客様が当社製品と誤ってご購入される事例が発生しております」と説明。「これらの類似品・模倣品は、当社正規品とは形状等のみならず、機能性においても大きく異なります」と注意を呼びかけた。
なお類似品・模倣品の製造販売について、「法的な手段を含めた適切な措置を講じる所存でございます」と対策。購入を検討している人に、「『靴下サプリ おやすみスイッチ』とお間違えのないよう、ご購入の際には充分にご注意いただきますようお願い申し上げます」とつづった。
万が一、誤って類似品・模倣品を購入した場合は、「まずはご購入店舗へお問い合わせをお願い致します」と呼びかけ。「誠に恐縮ですが、類似品・模倣品の購入によって発生した不利益、損害等につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご了承願います」と説明した。
■“模倣品”おもな特徴
●販売価格
・商品の価格が極端に安い、極端な値引きが実施されている。
●パッケージ
・コーポレートロゴ、ブランドロゴのフォントが異なる。
・印刷が荒く、印刷色が暗くくすんでいる。
・2重包装になっている。
●商品
・裏返した際、足裏の失眠のポイントが出現していない。
・ふくらはぎ部位のふんわり感がない。
・ふくらはぎ部位の畔の数が異なる（正規品は34本で幅約7mm、模倣品は27本で幅約7mmや34本で幅5mm以下）
【画像】ロゴやパッケージの“色味”が…「模倣品」の見分け方
模倣品は、「当社の企業名や問い合わせ先をはじめ、当社製品に関するロゴや写真素材を無断で使用し、正規品であるかのように販売されており、お客様が当社製品と誤ってご購入される事例が発生しております」と説明。「これらの類似品・模倣品は、当社正規品とは形状等のみならず、機能性においても大きく異なります」と注意を呼びかけた。
万が一、誤って類似品・模倣品を購入した場合は、「まずはご購入店舗へお問い合わせをお願い致します」と呼びかけ。「誠に恐縮ですが、類似品・模倣品の購入によって発生した不利益、損害等につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご了承願います」と説明した。
■“模倣品”おもな特徴
●販売価格
・商品の価格が極端に安い、極端な値引きが実施されている。
●パッケージ
・コーポレートロゴ、ブランドロゴのフォントが異なる。
・印刷が荒く、印刷色が暗くくすんでいる。
・2重包装になっている。
●商品
・裏返した際、足裏の失眠のポイントが出現していない。
・ふくらはぎ部位のふんわり感がない。
・ふくらはぎ部位の畔の数が異なる（正規品は34本で幅約7mm、模倣品は27本で幅約7mmや34本で幅5mm以下）