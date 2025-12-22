お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が22日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYOUはこれから！Everyday」（月〜金前10・00）に出演。前夜に行われた漫才日本一決定戦「M―1グランプリ2025」の決勝に言及した。

あいはらは、優勝した「たくろう」について「どちらかというとネタ職人。5分なり10分任せたらネタのクオリティーは高い。ネタ面白いのは皆、知ってる。その代わり最後の一手が届かへん」と賞レースなどはいつもあと一歩のところで壁にはばまれていたとし、「今回はマグマのようなエネルギーがバチっとハマりましたね」と称えた。

共演陣の藤崎マーケット・田崎佑一が「あんまり詳しいこと言ったらあれですけど、エバースが1本目終わった時に“絶対にエバースやん”って」と優勝はエバースだろうなと思ったと語ると、あいはらも「僕も絶対エバースやって思いました」と同調した。

ただ、田崎が「2本目は加点式じゃなくて、2本目の出来で決まる。このルールの妙もあって、そこをかっさらったんがたくろう」と指摘。あいはらも「キングオブコント形式やったら、下手したらエバース1本目、2本目の点数合わせるなら、エバースかもしれん」と続いた。

ただ、あいはらは「これがね、僕らプロやから“ここの間、外した”とかいうのも見てる。途中で2本目の一番ええ時に（エバースの）町田がな、ちょっとな…」と噛んでしまったと指摘。田崎も「初めて町田が噛んだってね。逆に言うと今まで1回も噛んでないのがすごい」とコメントした。

あいはらは「やっぱね、漫才は繊細」と語り「（最終決戦の）3本目たくろうやったでしょ？あの子ら、ミスがあんまり分からないコンビ。ミスしてるんだか、してないんだか、それぐらいの練習量詰んでるんだろうけど、それぐらいナチュラルな芸風やからミスもしてないとは思うけど完璧でしたね」とたくろうの上手さも光ったとした。

その上で「実はヤーレンズが決勝3組残ってもおかしくないかなって。それぐらい完璧な出来やった。順番ありますね。点数の妙もね」とトップバッターを務めたヤーレンズも面白かったとし「（最終決戦に残った）3組は全然異論なかったな。ドンデコルテ、あの子らも面白いな」と称賛。「敗者復活で上がってきた子ら（カナメストーン）もあの子らもきっとバラエティーに向いてそう。順位関係なくテレビ出るんちゃうかな？顔は売りました」とテレビ番組への出演が増えるのではと予想した。