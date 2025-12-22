¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×²ñµÄ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ëHD¼¹¹ÔÌò°÷¤Î´îÂ¿¶³»Ò»á¤¬ÅÐÃÅ
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢12·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×²ñµÄ¡×¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥× ¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ë´îÂ¿¶³»Ò»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö"¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being"ÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤È¤·¤ÆDEI(Diversity, Equity & Inclusion)¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢CEOÄ¾²¼¤Î°Ñ°÷²ñ¤òÃæ¿´¤Ë½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¤äÃËÀ°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´îÂ¿»á¤Ï¡¢SBU(Strategic Business Unit)¤´¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÍÈ¾´üÃ±°Ì¤ÇÀºåÌ¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ëPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î±¿ÍÑ¤ä¡¢Â¾¼ÒÌò°÷¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå½÷À¥ê¡¼¥À¡¼°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎºö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Î§À¤ä¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¼Ò°÷¤Î¶¯¤ß¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¸¦½¤¡¢¼ÒÆâ¸øÊçÀ©ÅÙ¡¢¾å»Ê¤È¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÂ¥¤¹´Ä¶À°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨27.6%¡¢ÃËÀ°éµÙ¼èÆÀÎ¨84.3%¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´îÂ¿»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï·Ð±Ä¥Ü¡¼¥É¤Î½÷ÀÈæÎ¨¤ò3Ê¬¤Î1¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¡¦¼Ò°÷»ëÅÀ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¼Á¤ÈÌÀ³Î¤µ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¼Â´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö²ò¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤È¥¥ã¥ê¥¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬°é¤Þ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
