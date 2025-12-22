落合博満、メジャー1年目を終えた菅野智之について語る「本人にとってみれば…」
元プロ野球選手で野球解説者の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『【公式】落合博満のオレ流チャンネル』で11月21日に公開された動画に出演。メジャー1年目を終えた菅野智之について語った。
菅野智之
○落合博満氏が菅野智之に賛辞
MLBで活躍する日本人選手について語る企画にて、スタッフが「菅野投手、10勝10敗。個人的にはいい数字だなと思うんですけど、どうですか?」と聞くと、落合氏は「良くやったほうじゃないのかな。年齢的なことを考えてね」と回答。
また、落合氏は「コントロールがきちんとなっていれば抑えられる。ちょっとでも甘くなったら打たれるっていうのを実感したんじゃないかなと思う。(甘く入ったときに)日本では抑えられてもアメリカでは通用しなかったっていうね」と続けた。
さらに、落合氏は「チーム状態はそんないいわけじゃないし、その中で二桁勝ったっていうのは……本人にとってみれば、もうちょっとできたんじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、置かれてる状況からすれば、良くやったんじゃないかなと思いますよ」と賛辞を贈っていた。
【編集部MEMO】
菅野智之は1989年10月11日生まれのプロ野球選手。東海大相模高校、東海大学を経て読売ジャイアンツ入り。最多勝利(4回)、最優秀防御率(4回)、最多奪三振(2回)、最高勝率(2回)など数々のタイトルを獲得した。2025年からMLBボルティモア・オリオールズに所属し、10勝10敗、防御率4.64、106奪三振を記録した。
