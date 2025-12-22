ヤンキー恋リア「ラヴ上等」おとさん（乙葉）、幼少期＆整形ビフォーアフター公開「鼻の執刀医が神だった」
【モデルプレス＝2025/12/22】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“おとさん”こと乙葉が12月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。美容整形のビフォーアフター写真を公開した。
また追加投稿する形で、美容整形の具体的な施術箇所や方法を明かしていた。
【写真】「ラヴ上等」全身タトゥー美女「綺麗さが増してる」衝撃の整形ビフォーアフター
◆おとさん、美容整形ビフォーアフター公開
おとさんは「幼少期→無整形→整形後→刺青野郎」と記し、4枚の写真を投稿。笑顔でピースサインをする幼少期の写真や美容整形前と現在を比較した写真などを披露し、「そういや自分どこカスタムしてたっけと思い返したけど、鼻の執刀医が神だったなと思う」とつづった。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「自分らしくて素敵」「どんどん綺麗さが増してる」「努力すごい」といったコメントが寄せられている。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
