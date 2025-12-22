SWEET STEADY「すいすて沼にハマりませんか」動画に反響「まさかの公式」「可愛いしおもしろい」
【モデルプレス＝2025/12/22】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の公式TikTokが21日に更新された。メンバー全員での仲睦まじい動画に反響が寄せられている。
【写真】KAWAII LAB.選抜メンバー、抜群スタイル披露
同日の投稿では「あなたも＃すいすて沼にハマりませんか」というコメントが添えられた動画が投稿された。庄司なぎさが塩川莉世のうちわを持って「おーシャンデ莉世」と替え歌を歌うなど、普段の仲の良さが感じられる動画となっている。
TikTokで好きなアイドルやタレントの動画を「〇〇 CORE」と投稿することがファンの間で流行っており、公式TikTokから「SWEET STEADY CORE」と投稿されたことに「まさかの公式で本当におもしろい。すでに沼です」「謎動画シリーズ好き」「可愛いしおもしろいアイドル、気になりすぎる」「動画きっかけに推し始めました！」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】KAWAII LAB.選抜メンバー、抜群スタイル披露
◆SWEET STEADY「沼にハマりませんか」動画投稿
同日の投稿では「あなたも＃すいすて沼にハマりませんか」というコメントが添えられた動画が投稿された。庄司なぎさが塩川莉世のうちわを持って「おーシャンデ莉世」と替え歌を歌うなど、普段の仲の良さが感じられる動画となっている。
◆SWEET STEADYの投稿に反響
TikTokで好きなアイドルやタレントの動画を「〇〇 CORE」と投稿することがファンの間で流行っており、公式TikTokから「SWEET STEADY CORE」と投稿されたことに「まさかの公式で本当におもしろい。すでに沼です」「謎動画シリーズ好き」「可愛いしおもしろいアイドル、気になりすぎる」「動画きっかけに推し始めました！」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】