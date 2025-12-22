２０日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州黎平県の肇興侗寨で行われた民族文化パレード。（ドローンから、貴陽＝新華社配信／竜建睿）

【新華社貴陽12月22日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平（れいへい）県で20、21両日、トン族の新年「侗年」を祝う行事が行われた。「トン族第一集落」と称される同県肇興侗寨では毎年、トン族伝統の歌や盛大なパレード、竹製の管楽器「蘆笙（ろしょう）」のコンテスト、キャンプファイヤーなど独特の民俗文化イベントを催し、多くの観光客を魅了している。

週末を利用して肇興侗寨を訪れた曹暁菲（そう・ぎょうひ）さん（22）は「今年は内容が豊富で、侗寨で出会った人々も親切で温かく、去り難かった」と語った。

２０日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州黎平県の肇興侗寨で行われた、長いテーブルを連ね料理で客人をもてなす「長卓宴」。（ドローンから、貴陽＝新華社配信／竜建睿）

黎平県肇興鎮肇興村の陸衛敏（りく・えいびん）共産党委員会書記によると、村はこれまでに伝統的手工芸企業60社以上を育成し、ホテルや民宿、レストラン400軒余りの経営を強化し、村民2千人分以上の就業や起業の機会をもたらした。

肇興村では文化・観光資源に注目し、新年行事「侗年」や歌謡コンテスト「村歌」など一連のイベントを通じ、特色ある文化観光プロジェクトを創出することで農村観光関連の文化的な内容を充実させた。文化と観光が融合的に発展する中、各民族の交流と融合も促進され、農村振興に新たな活力をもたらしている。（記者/周宣妮）