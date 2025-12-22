週明け２２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２６．９２ポイント（０．６９％）高の３９１７．３６ポイントと４日続伸した。

先週の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が相場を支えている。中国で朝方公表された実質的な政策金利となる１２月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り７カ月連続で据え置かれたが、市場では金融緩和の期待が根強い。預金準備率や政策金利は、早ければ年明け１月にも引き下げられるとの見方が強まっている。また、米国の追加利下げ観測もプラス。米中金利差の縮小を背景に、中国の金融緩和余地が広がるためだ。

ただ、上値は限定的。年末の接近や重要経済指標の発表が買い手控え要因として意識されている。中国では２７日に１１月の工業企業利益、３１日に国家統計局などによる１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩ、民間が集計する１２月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩが報告される予定だ。１０月の工業企業利益は５．５％減と３カ月ぶりに縮小。マイナスが続く恐れもある。官製の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩ、民間の製造業ＰＭＩはそれぞれ前月に続き景況判断の境目となる５０を割り込む見通しだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の上げが目立つ。電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）と光ファイバー・ケーブルメーカーの江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、プリント基板（ＰＣＢ）大手の深セン市景旺電子（６０３２２８／ＳＨ）が８．９％高、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が８．５％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が４．０％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置の拓荊科技（６８８０７２／ＳＨ）が１０．４％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．０％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

産金・非鉄株も高い。山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が４．６％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が４．５％、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が４．３％、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が３．４％、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が１．７％ずつ上昇する。産金株については、金先物価格が史上最高値を更新したことも好感された。

電力設備関連株も物色される。臥竜電気駆動集団（６００５８０／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、特変電工（６０００８９／ＳＨ）が２．７％高、中国西電電気（６０１１７９／ＳＨ）が２．０％高、東方電気（６００８７５／ＳＨ）が１．７％高で取引を終えた。運輸株、エネルギー株、自動車株、不動産株なども買われている。

半面、医薬株はさえない。河南太龍薬業（６００２２２／ＳＨ）が１．７％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が１．４％、海正薬業（６００２６７／ＳＨ）と馬応竜薬業（６００９９３／ＳＨ）がそろって１．３％、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が１．１％ずつ下落した。公益株、食品飲料株、金融株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．０８ポイント（１．６７％）高の２４８．２３ポイント、深センＢ株指数が３．４４ポイント（０．２７％）高の１２６４．２９ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）