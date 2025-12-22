Re:EDITセレモニーが提案する、堅すぎない大人のオケージョン服

入学式や卒業式など、きちんと感が求められるハレの日。でも「その日だけの服」はできれば増やしたくない。そんな30代～40代女性の本音に寄り添い、Re:EDITから2026 Ceremony Collectionが登場しました。セレモニーはもちろん、オフィスや休日にも自然になじむデザインで、着回し力と今の気分を両立。大人の毎日にちょうどいい、自由度の高いオケージョンスタイルが揃います♡

ハレの日だけに終わらない服選び

「式典のためだけに買うのはもったいない」という声から生まれた今回のコレクション。華やかさと実用性を兼ね備えたアイテムは、ブラウス合わせでセレモニー仕様に、カットソーを合わせればデイリーにも活躍します。

特別な一日も、その先の日常も、無理なく寄り添う一着です。

きちんとしすぎない大人の抜け感

フォーマル感は欲しいけれど、堅すぎるスタイルは苦手。そんな大人の女性に向けて、Re:EDITはシルエットや素材感で程よい抜けを演出。

単品使いでも主役級の存在感を放つデザインは、着るだけで今っぽさをプラスしてくれます。セレモニー後もクローゼットで眠らせない工夫が詰まっています♪

シーンを超えて活躍する着回し力

セレモニーからオフィス、休日まで幅広く対応できるのが、このコレクションの魅力。上下別でも着回しやすく、コーディネート次第で印象を自在にチェンジできます。

忙しい大人世代にとって、少ないアイテムで多彩なシーンに対応できるのは心強いポイントです。

これからのセレモニー服の新定番

Re:EDITのセレモニーコレクションは、ハレの日のためだけでなく、その先の毎日まで見据えた大人のための一着。きちんと感と着回し力、どちらも妥協しないスタイルは、年齢を重ねた今だからこそ似合います。

特別な日も、何気ない日常も、自分らしく楽しむために。これからのセレモニー服選びに、新しい選択肢を♡