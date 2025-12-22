Image: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

イーロン・マスク氏率いるTela（テスラ）本社のあるテキサス州オースティンにて、完全無人のロボタクシーが公道テストをしていることがわかりました。ロボタクシーを街中で見かけたユーザーがXに動画をポスト。これに対し、マスク氏がコメントし、公道テストは事実なこと、また車内にはいっさい人間がいないことを明かしました。

Just saw a Tesla with no one in the car @SawyerMerritt @wholemars @robotaxi @Tesla pic.twitter.com/llSt6UPbH4 - 420 Bounty Hunter (@Mandablorian) December 14, 2025

テスト中のロボタクシーは同乗者もいない完全無人。つまり、運転手さんもいないけど、お客さんもいない状態。タクシーサービスとしてのテストではなく、あくまでも完全自動運転のテストですね。

ライバルWaymoに遅れ

マスクファンの力もあって、テスラのロボタクシーテスト動画はちょいバズったものの、無人タクシーレースではライバルのWaymo（Alphabet傘下）に遅れをとっています。

Waymoはオースティン含め、LAやサンフランシスコ、アトランタなど複数都市で2,000台の無人タクシーをすでに展開中。Waymoいわく、利用回数（代金発生の乗車回数）は、週45万件を超え、今年4月からおよそ2倍に成長。

一方で、今年6月にオースティンで招待制でスタートしたテスラのロボタクシーは、現在まだ31台ほど。完全無人ではなく、助手席または後部左席に安全確認用のスタッフが同乗しています。また、スタート以来すでに7件ほど事故も発生（Waymoも事故はありますが）。運転が不適切だとニュースになることも…。

10月の投資家向け説明会では、年内にオースティンの大部分で完全無人化に踏み切れそうだと語っていたマスク氏。…年内ってあとちょっとだけど、間に合いそ？