¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀî°ÉÆà¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥à¥ó¥Ð¥¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉºÇÂç¤Î¾¦¶ÈÅÔ»Ô¥à¥ó¥Ð¥¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÂçÃÀ¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹163¥»¥ó¥Á¤ÎÃæÀî¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇØ¤¬¹â¤¤¡ª¥Ç¥«¥Ã¡ª¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¡×¡ÖÅö»þ¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÈþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¤»É·ãÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÃæÀî¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖW¡ç¥¢¥ó¥Ê¡×(2013Ç¯²ò»¶)¤Î¥Ü¥±Ã´Åö¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£