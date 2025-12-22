Ì¾¸Å²°±Ø¤Ç ¡È¤æ¤«¤ê¡É¤ò¿©¤Ù¤ÆÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬12/27³«ºÅ¡ª ¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î·ÊÉÊ¤Ä¤¤Î¥µ¥¤¥³¥í¥²¡¼¥à¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Ìã¤¨¤ëSNSÅê¹Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü
¡¡»²²ÃÌµÎÁ¤Ç¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤ä¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¡ª ºä³ÑÁíËÜçÔ¤Î¡ÖÀµ·î¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ì¾¸Å²°±Ø¤Ç³«ºÅ
¹¾¸Í»þÂå¤ËÆÁÀî²È¤Ø¸¥¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¨¤Ó¤Ï¤ó¤Ú¤¤¡×¤ËÁÏ°Õ¹©É×¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òºä³ÑÁíËÜçÔ¤¬¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°±Ø¤ÎKITTEÌ¾¸Å²°¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊ¡¤ò¸Æ¤Ö Àµ·î¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»²²ÃÌµÎÁ¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤¬1Ëç¿ÊÄè¤µ¤ì¡¢°ìÀÆ¤Ë¿©¤Ù¤ÆÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¥µ¥¤¥³¥í¥²¡¼¥à¤â¼Â»Ü¡£Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ì¤Ð¡Ö¤æ¤«¤ê´³»Ù¥ÎÈ¢¡ÊÀÇ¹þ1,382±ß¡Ë¡×¤¬¡¢³°¤ì¤Æ¤âÈóÇäÉÊ¤Î¡Ö¤æ¤«¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÇ¯²ì¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÇ¯Ëö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¤æ¤«¤ê¡ÛÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊ¡¤ò¸Æ¤Ö Àµ·î¤¨¤Ó¤»¤ó¡×³«ºÅ¡ª
¡¡ºä³ÑÁíËÜçÔ¤¬12/27(ÅÚ)¤ËÌ¾¸Å²°±ØKITTEÌ¾¸Å²°¤Ë¤Æ»²²ÃÌµÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Òºä³ÑÁíËÜçÔ¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäÂÙ½õ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤ÎKITTEÌ¾¸Å²°¤Ë¤Æ¡¢3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë»²²ÃÌµÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊ¡¤ò¸Æ¤Ö Àµ·î¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡Ö¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë³¤Ï·¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿©ºà¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¿©¤Ù¤ÆÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤¤Ê¡½¸¤á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ»²²ÃÌµÎÁ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¡¢¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î·ÊÉÊ¤Ä¤¤Î¥µ¥¤¥³¥í¥²¡¼¥à¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Ìã¤¨¤ëSNSÅê¹Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤Î³§ÍÍ¤ËÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¾Ð´é¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û¡¡Ê¡¤ò¸Æ¤Ö Àµ·î¤¨¤Ó¤»¤ó¡¡
¡¡¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û¡¡2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡11¡§00¡Á19¡§00
¡¡¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¡¡KITTEÌ¾¸Å²°¡¡1F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡¡¡¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¡¢Àµ·î¤¨¤Ó¤»¤ó
¡¡¡¦»²²ÃÌµÎÁ¡¢Á´8²ó¼Â»Ü¡£½êÍ×»þ´ÖÌó30Ê¬¡£¡¡¢¨ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡11¡§30¡Á/12¡§30¡Á/13¡§30¡Á/14¡§30¡Á/15¡§30¡Á/16:30¡Á/17¡§30¡Á/18¡§30¡Á
¡¡¡¦Í½ÌóÀ©¡ÊÅöÆüÍ½ÌóÏÈ¤â¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡¡¦³Æ²óÀèÃå100Ì¾¡ÊÎß·×800Ì¾¡ËÍ½Äê¡£¡¡
¡¡¡¦»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤ò1Ëç¿ÊÄè¡£
¡¡¡¦Ê¡¤ò¸Æ¤Ö´ÊÃ±¤ÊºîË¡¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ç¤æ¤«¤ê¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡»öÁ°Í½Ìó¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.bankaku.co.jp/shop/pages/shougatsuebisen2025.aspx
¢¨»öÁ°Í½Ìó¤¬Á´¤Æ½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆüÍ½ÌóÏÈ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(¥¹¥Þ¥ÛÉ¬·È)
¡¡¢¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¡Ò¤æ¤«¤ê´³»Ù¥ÎÈ¢¡Ó¤òÅö¤Æ¤è¤¦
¡¡¡¦¡¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥³¥í¥²¡¼¥à¡£»²²ÃÌµÎÁ¡£
¡¡¡¦¡Ö¥¢¥¿¥ê¡×¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¡Ò¤æ¤«¤ê´³»Ù¥ÎÈ¢[¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÇ°ÉÊ]¡Ó¡Ê1,382±ßÀÇ¹þ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¡¡¦³°¤ì¤Æ¤â¡¢»²²ÃµÇ°ÉÊ¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¡£#Àµ·î¤¨¤Ó¤»¤ó SNSÅê¹Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡¦²ñ¾ì¤Ë±£¤ì¤¿¡ÖÀµ·î¤¨¤Ó¤»¤ó¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò»£±Æ¤·¡¢ºä³Ñ¸ø¼°SNS¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡Ö#Àµ·î¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿²èÌÌ¤ò²ñ¾ì¼õÉÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢´³»Ù¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨ÂÐ¾ÝSNS¤Ï¡¢Instagram¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Facebook¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡£
¡¡¤¤ªÇ¯²ì¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
¡¦²ñ¾ìÆâ¤ÇÇ¯²ì¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£
¡¡¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó´³»Ù¥ÎÈ¢[¸á]
¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§¤æ¤«¤ê8ËçÆþ¡ß2ÂÞ¡¡¡¡
¡¡²Á³Ê¡§1,382±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤è¤ê60Æü
¡¡¤æ¤«¤ê¡ÓBIG´³»Ù¥ÎÈ¢[¸á]
¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§¤æ¤«¤ê´³»Ù¥ÎÈ¢¡ß4È¢¡Ê¹ç·×¤æ¤«¤ê64Ëç¡Ë
¡¡²Á³Ê¡§5,529±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤è¤ê60Æü
¡¡¢£¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤ÎÊôÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÌ¾¸Å²°Åì¾ÈµÜ¡Ë
¡¡2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°Åì¾ÈµÜ¤Ë¤Æ³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤ÎÊôÇ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¤Ï·¤ÏÌÜ¤¬½Ð¤Æ¡Ö¤á¤Ç¤¿¤·¡×¡¢Ä¹¤¤É¦¤ò»ý¤Á¹ø¤Î¶Ê¤¬¤Ã¤¿»Ñ¤«¤é¡ÖÄ¹¼÷¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤³¤Ï·¤ò¸¶ÎÁ¤ÎÌó¼·³ä¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤Ë¡¢°ìÇ¯¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤È·ò¹¯¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊôÇ¼¤·¤¿³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°Åì¾ÈµÜ¤Ë¤Æ»²ÇÒ¼Ô¤Ø¤ªÊ¡Ê¬¤±¤È¤·¤Æ¿¶Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó
¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È£²Âå¤Î¸÷Í§¤¬²£¿Ü²ì(¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô)¤Ë¸æÅÂ¤ò·ú¤Æ¤¿ºÝ¡¢µù»Õ¤¿¤Á¤¬ÉÍÊÕ¤ÇßÕ¤ê¾Æ¤¤¤¿¡Ö¤¨¤Ó¤Ï¤ó¤Ú¤¤¡×¤ò¶Ë¾å¤ÎÈþÌ£¤È¾Þ¤µ¤ì¡¢¸¥¾åÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¡£
¡¡1Ëç¤ÎÌó7³ä¤¬³¤Ï·¤Î¿È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê³¤Ï·¤Î¿È¤òÃ°Ç°¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¿¼¤¯¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¡¡¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÆóÅÙ¾Æ¤»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ºä³ÑÁíËÜçÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ºä³ÑÁíËÜçÔ¡Ê¤Ð¤ó¤«¤¯¤½¤¦¤Û¤ó¤Ý¡Ë¤Ï¡¢»ÏÁÄ¡¦ºä ³Ñ¼¡Ïº¡Ê¤Ð¤ó ¤«¤¯¤¸¤í¤¦¡Ë¤ÎÀ«¤ÈÌ¾¤ò¤È¤ê¡¢1889Ç¯¡ÊÌÀ¼£22Ç¯¡Ë¤Ë²£¿Ü²ì¡Ê¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡Ë¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤ËÆÁÀî²È¤Ø¸¥¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¨¤Ó¤Ï¤ó¤Ú¤¤¡×¤ËÁÏ°Õ¹©É×¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÇ¯¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î»ÔÀ©³«»Ï¤ÈÆ±Ç¯¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÄ®¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
